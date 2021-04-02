人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

孟加拉国线上研讨会畅谈中孟友谊

2021年04月02日23:38 | 来源：新华社
小字号

　　新华社达卡4月2日电（记者刘春涛）由孟加拉国孟中丝路论坛组织的“孟加拉国‘国父’穆吉布与新中国”主题视频研讨会日前在孟加拉国举行。孟总理外事顾问利兹维、中国驻孟加拉国大使李极明、孟加拉国共产党（马列）总书记巴鲁阿等人士与会。

　　李极明说，3月17日，中国国家主席习近平向孟加拉国纪念“国父”穆吉布·拉赫曼诞辰100周年暨庆祝独立50周年活动发表视频致辞，代表中国政府和中国人民向哈米德总统、哈西娜总理以及孟加拉国政府和人民，致以诚挚的问候和良好的祝愿。

　　李极明表示，当前，中孟两国迈入新的发展阶段，两国要勠力同心、协力同行，努力推动中孟战略合作伙伴关系迈向新阶段。

　　孟总理外事顾问利兹维表示，很高兴看到孟中互利合作给人民带来福祉，孟方将继续推进同中方共建“一带一路”，夯实孟中友谊根基。

　　孟共（马列）总书记巴鲁阿、工人党主席梅农、民族社会党主席伊努等与会人士在发言中均高度评价中国经济发展为孟方带来的“中国机遇”。

　　穆吉布·拉赫曼是孟加拉国独立革命领导人，在孟加拉国被尊称为“国父”。他曾两次访问中国，同中国老一辈领导人结下友谊。穆吉布·拉赫曼于1975年8月被暗杀。

(责编：郝江震、曹昆)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部