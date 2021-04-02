新华社达卡4月2日电（记者刘春涛）由孟加拉国孟中丝路论坛组织的“孟加拉国‘国父’穆吉布与新中国”主题视频研讨会日前在孟加拉国举行。孟总理外事顾问利兹维、中国驻孟加拉国大使李极明、孟加拉国共产党（马列）总书记巴鲁阿等人士与会。

李极明说，3月17日，中国国家主席习近平向孟加拉国纪念“国父”穆吉布·拉赫曼诞辰100周年暨庆祝独立50周年活动发表视频致辞，代表中国政府和中国人民向哈米德总统、哈西娜总理以及孟加拉国政府和人民，致以诚挚的问候和良好的祝愿。

李极明表示，当前，中孟两国迈入新的发展阶段，两国要勠力同心、协力同行，努力推动中孟战略合作伙伴关系迈向新阶段。

孟总理外事顾问利兹维表示，很高兴看到孟中互利合作给人民带来福祉，孟方将继续推进同中方共建“一带一路”，夯实孟中友谊根基。

孟共（马列）总书记巴鲁阿、工人党主席梅农、民族社会党主席伊努等与会人士在发言中均高度评价中国经济发展为孟方带来的“中国机遇”。

穆吉布·拉赫曼是孟加拉国独立革命领导人，在孟加拉国被尊称为“国父”。他曾两次访问中国，同中国老一辈领导人结下友谊。穆吉布·拉赫曼于1975年8月被暗杀。

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