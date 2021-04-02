新华社乌鲁木齐4月2日电（记者孙哲、路一凡、丁磊）3月30日至4月2日，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫和21国驻华使节及外交官一行实地探访新疆乌鲁木齐、喀什和阿克苏等地，感受当地社会发展和民生改善成就。他们认为，新疆的反恐和去极端化工作效果显著，各族人民基本权利得到了充分保障和尊重，当地呈现出的社会稳定和人民安居乐业良好局面，是回应负面涉疆言论的最好例证。

点赞反恐和去极端化成就

新疆是中国反恐和去极端化斗争的主战场，1990年至2016年底，新疆发生了数千起暴恐活动，造成大量无辜人员伤亡和财产损失。参访团一行参观了新疆的反恐和去极端化斗争主题展，了解到当地已连续四年多未发生暴恐事件，各族人民的生命财产安全得到了有效保障。尼泊尔驻华大使马亨德拉·巴哈杜尔·潘迪说：“我很高兴地看到中国政府和人民有效打击了恐怖主义，他们做了非常出色的工作。中方还通过职业技能教育培训等手段，为受极端思想感染的人提供了拥抱新生活的机会。”

“巴基斯坦深受恐怖主义和极端主义的侵害，我们和中方站在一起，全力支持中方对此所做的努力。”巴基斯坦驻华大使莫因·哈克说，“新疆的宗教信仰自由也是得到充分保障的，很多人对此并不了解，却对中国的宗教政策说三道四。我想对外界表示，希望大家可以来到新疆走一走，看一看，了解当地的实际情况。”

弗拉基米尔·诺罗夫说：“展览上无辜群众受害的画面触目惊心。年轻人如果没有接受正规教育和就业，就容易被极端组织招募。新疆聚焦于通过职业技能教育培训来预防恐怖主义，帮助他们走上就业岗位，我认为相关举措值得高度赞扬，保持新疆地区安全稳定对整个上海合作组织成员国地区做出了重要贡献。”

33岁的巴拉提阿吉·阿不都拉家住喀什市乃则尔巴格镇尤喀克喀孜热克村。过去受极端思想蛊惑，身为出租车司机的他拒绝为汉族人、“异教徒”提供服务，认为他们的钱和东西“不清真”。2018年5月，巴拉提阿吉在家人的劝导下，主动前往当地职业技能教育培训中心学习。次年5月结业后，他成为一名泵车司机，月收入超过6000元。

看到巴拉提阿吉的生活重回正轨，马尔代夫驻华大使馆副大使索巴赫·拉希德表示：“他摆脱了极端思想的影响，如今变得有想法、有远见，成功找回了正常生活。”

外宾实地探访回应涉疆谣言

为从根本上铲除恐怖主义和宗教极端主义滋生的土壤，中国政府在依法保障新疆各族人民各项权利的前提下，采取了全面有效的治理措施。但一些西方反华势力却对新疆的深刻变化视而不见，反而百般污蔑中国政府的一系列努力。

在先后走访了乌鲁木齐白大寺、喀什艾提尕尔清真寺后，伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德对新疆信教群众的宗教信仰自由表示肯定。

“新疆正处于历史上前所未有的繁荣期，西方却说新疆存在种族灭绝，其实根本没有这种情况。”他说，“我看到了当地穆斯林在清真寺里做礼拜。我们完全可以肯定，这里并不像西方媒体所说的那样打压伊斯兰教，所谓清真寺变成了‘夜总会’更是谎言，我想他们也不是真正关心人权问题，而是想借此干涉中国内政。”

在一所寻常的南疆乡镇小学——喀什市阿瓦提乡中心小学，学生们或在明亮的教室里大声朗读英语，或在绿茵场上练习足球，这让亚美尼亚驻华大使谢尔盖·马纳萨良印象深刻。“这所学校拥有完美的教学环境，最重要的是家长可以根据实际情况，自由选择让孩子寄宿或走读。”他说，“有些西方媒体的说法，与我们今天亲眼看到的事实完全不符。”

在阿克苏一家纺织企业的生产车间，先进的纺纱机器正加速运转，不时有员工查看机器的运行状况。参观期间，外宾们对企业的厂房和员工食宿条件表达了赞赏。阿塞拜疆驻华大使杰纳利·阿克拉姆说：“我只想表达我亲眼看到的，这里的设备非常先进，不论是在工作区还是员工生活区，我都没有看到任何负面的东西，我在这里参观的感觉非常好。”

“这里有很多棉纺企业，为当地人民提供了大量工作岗位，这对于发展经济意义重大。”马来西亚驻华大使馆公使桑木甘说，“可以看到这家企业拥有现代化的管理理念，员工的食宿条件也很棒，我希望未来能有更多机会访问新疆，感受这里的进步和发展。”

多元文化并存民生显著改善

外宾们先后参观了乌鲁木齐国际大巴扎和喀什古城景区，他们还走进群众家中，和南疆少数民族农民展开直接交流。在得知中国政府投资逾17亿元开展喀什地区伽师县城乡饮水安全工程后，孟加拉国公使纳兹鲁·伊斯拉木·穆罕默德说：“我很高兴看到这项工程让当地人民从中直接受益，我国同样面临饮水安全问题，我们已就此请教中国专家，希望未来能多多学习中国经验。”

“各方力量为新疆的发展做出了很大努力，很多人的生活得到了明显改善。”俄罗斯驻华大使馆临时代办伊万·热络霍韦茨夫表示：“西方一些媒体的报道并不会左右我们对新疆的看法。在新疆期间，我也没有发现他们所描述的那些事。”

新疆自古以来便是多民族聚居地区，多元文化并存交融吸引了国内外游客纷纷慕名而来。近年来，当地政府不断加大力度保护和传承各民族文化。塔吉克斯坦驻华大使佐希尔·萨义德佐达说：“通过实地观察以及与当地民众交流，我可以感受到中国政府对各民族文化习俗的重视程度和保护力度。我认为其他国家人员也应该来新疆看一看，借鉴中方保护各民族文化的成功经验。”

弗拉基米尔·诺罗夫说：“快速发展的新疆令我印象深刻，各族民众安居乐业并享有平等的权利，上海合作组织致力于维护整个地区的安全和稳定，促进成员国的繁荣与发展，我认为新疆诸多发展治理经验值得成员国学习和借鉴。”

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