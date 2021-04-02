人民网北京4月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：昨天王毅国务委员兼外长与马来西亚外长希沙幕丁共见记者时，希沙幕丁用中文表示，马来西亚和中国是“一家人”，王毅国务委员是“我的兄长”。现场气氛可以说是暖意融融。中方对此次希沙幕丁外长来访和当前中马关系有何评价？

华春莹：我也看到了你说的这段视频，希沙幕丁外长用中文表达自己的心声，王毅国务委员向他竖起了大拇指，对他说“我们是兄弟”。这段温暖的互动，让我们隔着屏幕都能感受到中马之间的友好和热烈，可以说这是中马全面战略伙伴关系的一个生动写照。

中国和马来西亚是缔结了千年友谊的好邻居，是共建“一带一路”的好伙伴，是携手抗击疫情的好兄弟。我们都支持主权平等，反对干涉内政，都致力于构建相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系。近年来，在双方的共同努力下，中马关系不断发展，未来双方合作大有可为。此次希沙幕丁外长来访，双方始终在友好气氛中深入交流，达成五点重要共识。下一步双方将启动中马合作高级别委员会，进一步深化发展战略对接，高质量共建“一带一路”，探讨开展健康码互认，实现疫情常态化形势下人员流动，让“常来常往”重新成为两国民众交流的常态。双方愿共同推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效实施，共同维护南海和平与稳定。

希沙幕丁外长在会谈中表示，马方感谢中方提供的抗疫帮助，这彰显了“马中是一家人”的真谛。未来马来西亚将成为本地区继印尼之后第二个同中方开展疫苗联合生产的国家，我们要一起以行动抵制“疫苗民族主义”。

这两天除了希沙慕丁外长，王毅国务委员也接待了新加坡外长维文访华，今天还将与印尼外长蕾特诺和菲律宾外长洛钦分别举行会谈。此次东南亚四国外长来访，再次体现了中方同东南亚邻国常来常往、越走越亲的深情厚谊。中方致力于同我们的邻居一起，把我们的关系搞得更好，进一步增进战略互信，推动双边关系和中国—东盟关系不断迈上新高度。

《中国日报》记者：俄罗斯外长拉夫罗夫4月1日接受俄“第一频道”采访时表示，俄中不会针对美西方对俄中的愚蠢制裁搞所谓合谋应对，俄中关系不针对第三方，是完全有别于传统军事同盟关系的一种新型国家关系，这种关系甚至更加紧密。拉夫罗夫还对中国发展道路、治理模式予以积极评价，对有些国家借所谓人权问题的批评予以回应。请问中方对此有何评论？

华春莹：我们赞赏拉夫罗夫外长对中国发展、中俄关系所作积极评价，感谢俄方在涉及中方核心利益问题上仗义执言并给予有力支持。

交得其道，千里同好。与个别西方国家唯我独尊、干涉别国内政、沉迷零和博弈、动辄单边制裁的做法不同，中俄树立了讲平等、讲诚信、讲合作、讲守法的大国表率，始终从维护联合国的核心地位和国际法权威出发，从事情本身的是非曲直出发，坚持不结盟、不对抗、不针对第三国的原则，这与有些国家间的军事同盟关系完全不同。

经受了世纪疫情洗礼和百年变局考验，中俄关系在各个方面都达到了历史最高水平，成为维护全球战略安全与稳定的重要力量，是践行多边主义、维护公平正义的中流砥柱。中俄关系之所以能够达到今天这样的高水平，就在于双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方；始终相互尊重彼此核心利益，照顾对方合理关切；始终担当有为，主持公道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。我们始终致力于构建世代友好的战略协作伙伴关系。对那种党同伐异、封闭对抗的小圈子，不感兴趣，也不屑于参与其中。

不论国际风云如何变幻，中俄新时代全面战略协作只会加强，不会削弱，只会拓展，不会收缩。我们愿意同包括俄方在内的国际社会一道，继续支持和践行真正的多边主义，持续推进国际关系民主化，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同构建超越制度文明差异的人类命运共同体。

《北京青年报》记者：我们了解到上海合作组织秘书长诺罗夫及有关国家驻华使节和外交官正在新疆参观访问。你能否介绍相关情况？

华春莹：3月30日至4月2日，上海合作组织秘书长诺罗夫及20多个国家的驻华使节和外交官一行30余人在新疆维吾尔自治区参观访问。中国政府欧亚事务特别代表李辉陪同访问。

在几天的参访过程中，诺罗夫秘书长一行赴乌鲁木齐、喀什和阿克苏三地参访，参观了新疆反恐和去极端化斗争主题展、乌鲁木齐国际大巴扎、喀什古城、艾提尕尔清真寺、伽师县农村供水总站、柯柯牙绿化工程纪念馆等，通过实地参观考察，亲眼看到了新疆前所未有的社会稳定、民族宗教和谐、经济稳步发展的真实情况。他们参观了几家大型企业，走访了当地维吾尔族家庭，感受到了新疆在持续稳定的前提下实现经济发展，大大提高人民生活水平和保障人权的突出成就，都表示愿推动本国与中国新疆的合作，特别是在反恐、去极端化和经贸领域开展合作。

今天中午，代表团参加了“新疆是个好地方”交流会。新疆维吾尔自治区主席雪克来提和新疆各行业代表同代表团成员进行交流座谈。交流会上，诺罗夫秘书长和多国使节、外交官畅谈了他们所见所闻所感，纷纷表示“眼见为实”，他们在新疆亲眼所见证明，新疆根本不存在个别国家指责的所谓侵犯人权、宗教歧视和强迫劳动的情况，“种族灭绝”的指责更是无稽之谈。今天下午，中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国还将会见代表团一行，全面介绍新疆经济社会发展成就。

正如我刚才介绍的，代表团在新疆访问期间感受到了新疆前所未有的社会稳定、经济发展、民族和谐。这个局面来之不易。今天，中国国际电视台（CGTN）发布了第四部新疆反恐纪录片《暗流涌动——中国新疆反恐挑战》，完整展现了新疆反恐去极端化斗争的全貌。看了这个片子，大家就能更加深刻地意识到，前些年新疆深受恐怖主义和宗教极端主义之害，人民生命安全受到严重威胁。经过不懈努力，新疆已经连续4年多未发生暴恐案件，经济社会实现高质量发展。但一些美西方反华势力心有不甘，不择手段、毫无底线地编造谎言谣言和虚假信息，炮制了诸如“强迫劳动”、“种族灭绝”等种种谬论，真正目的是服务于他们在新疆制造动荡、牵制遏制中国发展的战略阴谋。他们甚至拿新疆棉花做文章。我注意到，昨天，中国棉花协会发表了声明，坚决反对以美国为首的西方各国对新疆纺织服装供应链及其相关产品实施任何限制，支持邀请国外行业协会、品牌商及第三方机构赴新疆调研。这都说明新疆坦坦荡荡，光明磊落。

我们欢迎外国各界人士到新疆走一走、看一看，感受新疆的美丽，人民的幸福，经济的发展。我们相信谣言止于智者，公道自在人心。

北京广播电视台记者：近日，美国总统拜登宣布为期8年、总额约2.25万亿美元的“美国就业计划”并表示该计划将推动赢得未来同中国的全球竞争。请问发言人对此怎么看？

华春莹：美国推出基础设施建设计划是其内政，我不予评论。但我认为，各国基础设施建设的出发点和落脚点恐怕都应该是为了促进本国经济社会发展，服务人民的福祉。

改革开放以来，中国基础设施建设取得了巨大发展成就。目前，中国高铁营业里程达到3.8万公里，高速公路近15万公里，均位居世界第一。复兴号动车组、港珠澳大桥、北京大兴机场等一批新的基建项目成为靓丽的中国名片。中国建成了全球最大规模光纤和移动通信网络，基本实现了“城市光纤到楼入户，农村宽带进乡入村”。以前是一桥飞架南北，天堑变通途，现在便捷发达的基础设施让中国960多万平方公里变成庞大的“一日经济圈”。不仅如此，以5G、物联网、人工智能、工业互联网等为代表的新型基础设施建设方兴未艾、蓬勃发展，这些都将极大赋能传统产业、形成新经济增长点，有利于推进经济持续高质量发展。

中国在基础设施领域取得的成就已经并正在转换为14亿中国人民看得见、摸得着、用得上的实惠，老百姓工作更高效，生活更舒心，日子更红火。不仅如此，中国同世界很多国家特别是“一带一路”沿线国家积极开展基础设施领域合作，为促进当地经济社会发展、改善民生发挥了重要作用。中国正在构建新发展格局，我们将进一步推进对外开放和合作，不断超越自我，成就彼此，让世界更好地分享中国发展的“红利”。

彭博社记者：据报道，韩国国家安保室长徐薰向美国国务卿布林肯透露，有迹象显示，中国与朝鲜正在为举行高层会晤做准备，你能否证实？

华春莹：我能告诉你的是，中朝两国是山水相连的友好邻邦，双方一直就各领域各层级交往保持着沟通。关于你提到的具体问题，我没有这方面的消息可以提供。

《环球时报》记者：据报道，1日，美国务院发言人普莱斯在记者会上称，美致力于深化与台湾关系。台系美重要经济安全伙伴，美将继续以符合一个中国原则的方式与台接触，美将一如既往考虑美台高层互访机会，以促进美台非官方关系。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到，近期，美台之间有很多异动，甚至为了搞小动作，美国的大使不惜摇身变成帕劳代表团的成员。美方上述做法是真的关心台湾民众吗？还是将台湾作为棋子达到其遏制中国的目的？我想其真实意图大家都非常清楚。

我要强调的是，中方在台湾问题上的立场非常明确。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。我们敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，改变上届政府“越线”“玩火”的危险做法，停止任何形式的美台官方往来，慎重、妥善处理涉台问题，不向“台独”势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

日本广播协会记者：第一个问题，4月1日，联合国安理会就缅甸局势发表声明，谴责对和平示威者使用暴力。另一方面，据报道，中国和俄罗斯不支持对缅甸军方进行制裁。中方对此有何评论？第二个问题，据欧盟方面发布的消息，伊朗核问题全面协议联委会将于2日举行视频会议，讨论美国可能重返全面协议的前景以及如何确保各方完整、有效执行协议。中方将提出哪些主张？

华春莹：关于第一个问题，中方对目前缅甸紧张局势感到关切。这两天，王毅国务委员兼外长与到访的新加坡外长维文、马来西亚外长希沙慕丁分别就缅甸局势进行了讨论，表明了中方立场。在缅甸局势问题上，中方同东盟国家有很多共识。

缅甸是东盟大家庭成员，中国是缅甸山水相连的邻邦，中方真诚希望缅甸各党各派从国家和民族长远利益出发，尽快启动对话协商，在宪法和法律框架下弥合分歧，持续推进得来不易的民主转型进程。中方严重关注缅甸国内发生的暴力流血事态，暴力和流血冲突不符合任何一方的利益，受害的是缅甸人民。我们希望各方从缅甸人民的根本利益出发，保持克制，避免局势激化失控，坚持通过对话协商实现局势缓和降温。

中方认为，国际社会应在坚持不干涉内政这一国际关系基本准则前提下，为缅国内政治和解营造良好环境，而不是越俎代庖、任意施压。中方坚定支持东盟继续采用“东盟方式”劝和促谈，支持尽快召开东盟领导人特别会议斡旋调停。

关于第二个问题，当前，伊核局势正处关键阶段。中方一直在伊核问题上秉持公正立场，并发挥了建设性作用。中方将积极参加此次联委会视频会议，巩固各方维护全面协议的共识，探讨美伊同步对等恢复履约的路线图，推动协议早日重返正轨。

我想强调的是，美单方面退出全面协议是造成伊核局势紧张的根源。美方表示愿意重返全面协议，中方对此表示欢迎。当务之急是美方取消所有相关对伊非法制裁，取消对第三方的长臂管辖，这是重返全面协议的应有之义，也是必然要求。伊方则在此基础上恢复全面履约。

中方将与各方一道，继续推进伊核问题政治解决进程，同时也将坚决维护自身合法权益。

新华社记者：近期有美欧智库发布联合报告，质疑中国违背在G20缓债倡议框架下所做的承诺。请问你能否介绍一下中方落实G20缓债倡议的情况？

华春莹：中方已多次表明立场。中方按照二十国集团（G20）共识，已全面落实G20“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，缓债金额超过13亿美元，在G20成员中金额最大。不仅如此，中方有关非官方金融机构也参照缓债倡议条款以可比方式采取缓债行动，这在G20国家中并不多见。中方还积极支持G20就缓债倡议延期6个月达成重要共识，并将稳妥参与以个案为基础的多边债务处理。中方采取的这些举措，为缓解相关国家债务负担发挥了积极作用。

同时我也要指出，发展中国家债务问题由来已久，本质上是发展问题，近期新冠肺炎疫情全球蔓延与大宗商品市场剧烈波动进一步加重了其债务负担，主要经济体宏观经济措施也对发展中国家债务问题带来了影响。另根据有关国际权威机构披露，在这些重债穷国的债务结构中，多边开发银行和以发达国家商业机构为主的私人债权人占了较大部分，比如说，在非洲国家整体外债构成中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比超过四分之三。他们的债权是造成这些国家债务问题的重要原因，因此在帮助发展中国家减轻债务负担上负有更大责任。中方呼吁这些机构也为缓解发展中国家债务负担作出贡献。

彭博社记者：根据美国白宫消息，美国总统国家安全事务助理沙利文与菲律宾国家安全顾问通话，就大量中国船只在牛轭礁附近聚集的问题进行了讨论。中方对此有何评论？

华春莹：关于南海问题，近期我们多次作出回应。中国渔船在有关海域避风，完全是正常之举，其他方面没有道理说三道四。中菲就南海问题保持了密切沟通，共同致力于维护南海地区和平稳定，希望美方不要在这个问题上挑拨离间，试图制造矛盾。

(责编：苏缨翔、常红)