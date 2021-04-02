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《百幅名画读懂马克思》新书发布会在京举行

2021年04月02日20:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 2021年3月31日上午，《百幅名画读懂马克思》新书发布会在中国国际展览中心举行。发布会由中央编译出版社社长、总编辑郗卫东主持，该书的推荐人清华大学马克思主义学院特聘教授杨金海在现场与读者进行了互动。

郗卫东介绍了《百幅名画读懂马克思》一书的策划缘起、内容特点与意义。他强调，本书体现了艺术性与思想性的统一，通过百幅中外名家的美术作品描绘了马克思的成长与生活、思想与创作、爱情与友情、理论与实践，生动呈现了马克思伟大壮丽的一生。出版本书旨在帮助读者了解马克思及其科学思想，同时也为正在开展的“四史”学习教育提供辅助读物。

杨金海教授从马克思的成长和奋斗历程、马克思的精神与情感世界、马克思的科学思想与革命实践三个方面，与现场读者进行交流，分析了马克思中学时期就能写作《青年在选择职业时的考虑》文章的深层原因；探讨了马克思青年时期研究黑格尔哲学、加入博士俱乐部、成为《莱茵报》主笔对其科学思想形成及革命实践的影响；阐述了马克思与恩格斯的伟大友谊，以及恩格斯完成马克思遗愿、耗时十余载出版《资本论》第二、三卷背后的故事；讲述了马克思与燕妮之间感人肺腑的爱情故事；剖析了马克思是如何认识西方列强对中国的侵略与近代中国的衰落以及对中国抱有的期望。这些都让读者真切感受到了马克思思想的深邃与生活的温度。

杨金海教授认为，《百幅名画读懂马克思》堪称是一部精品图书，希望广大读者通过艺术家们细腻、生动的笔触，真切了解马克思，读懂马克思。

(责编：苏缨翔、常红)

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