新华社北京4月2日电（记者伍岳、温馨）3月30日至4月2日，上海合作组织秘书长诺罗夫及20多个国家的驻华使节和外交官一行30余人在新疆维吾尔自治区参观访问，外交部发言人华春莹2日在例行记者会上答问时介绍了相关情况。

华春莹说，在几天的参访过程中，诺罗夫秘书长一行赴乌鲁木齐、喀什和阿克苏三地参访，参观了新疆反恐和去极端化斗争主题展、乌鲁木齐国际大巴扎、喀什古城、艾提尕尔清真寺、伽师县农村供水总站、柯柯牙绿化工程纪念馆等，通过实地参观考察，亲眼看到了新疆前所未有的社会稳定、民族宗教和谐、经济稳步发展的真实情况。他们参观了几家大型企业，走访了当地维吾尔族家庭，感受到了新疆在持续稳定的前提下实现经济发展，大大提高人民生活水平和保障人权的突出成就，都表示愿推动本国与中国新疆的合作，特别是在反恐、去极端化和经贸领域开展合作。

她说，诺罗夫秘书长和多国使节、外交官畅谈了他们所见所闻所感，纷纷表示“眼见为实”，他们在新疆亲眼所见证明，新疆根本不存在个别国家指责的所谓“侵犯人权”“宗教歧视”和“强迫劳动”的情况，“种族灭绝”的指责更是无稽之谈。

“代表团在新疆访问期间感受到了新疆前所未有的社会稳定、经济发展、民族和谐。这个局面来之不易。”华春莹说，前些年新疆深受恐怖主义和宗教极端主义之害，人民生命安全受到严重威胁。经过不懈努力，新疆已经连续4年多未发生暴恐案件，经济社会实现高质量发展。但一些美西方反华势力心有不甘，不择手段、毫无底线地编造谎言谣言和虚假信息，炮制了诸如“强迫劳动”“种族灭绝”等种种谬论，真正目的是服务于他们在新疆制造动荡、牵制遏制中国发展的战略阴谋。

“他们甚至拿新疆棉花做文章。我注意到，昨天，中国棉花协会发表了声明，坚决反对以美国为首的西方各国对新疆纺织服装供应链及其相关产品实施任何限制，支持邀请国外行业协会、品牌商及第三方机构赴新疆调研。这都说明新疆坦坦荡荡，光明磊落。”华春莹说。

“我们欢迎外国各界人士到新疆走一走、看一看，感受新疆的美丽，人民的幸福，经济的发展。我们相信谣言止于智者，公道自在人心。”她说。

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