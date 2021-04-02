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“新疆是个好地方”交流会在乌鲁木齐举行 多国使节及外交官驳斥涉疆谣言

2021年04月02日20:02 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐4月2日电（记者孙哲、路一凡）2日，由外交部和新疆维吾尔自治区共同主办的“新疆是个好地方”交流会在乌鲁木齐举行，正在新疆参观访问的上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫及有关国家驻华使节和外交官一行30多人参加。与会外宾表示，新疆近年来发生的深刻变化有目共睹，各族民众的基本权利得到了有效保障，他国不应对此说三道四，更无权干涉中国内政。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫说：“参访期间，我看到新疆各地经济发展、基础设施建设和民生改善方面都取得了突出成就。与此同时，各民族的传统与文化也得到了很好的保护，这将有利于新疆旅游业的快速发展。”

“上海合作组织成立的重要目的就在于共同打击‘三股势力’、保持成员国和周边地区的繁荣与发展，我看到中国政府对此做出了一系列努力。”他说。

伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德表示：“恐怖主义曾给新疆造成了极大灾难，伊朗也深受其害。新疆的快速发展证明中国政府的一系列政策是成功的，西方却说新疆存在‘种族灭绝’，其实根本没有这种情况。”

新冠肺炎疫情期间，新疆曾派出医疗专家赴巴基斯坦开展救治工作。对此，巴基斯坦驻华大使莫因·哈克专门表示感谢。他还称赞道：“中国新疆与巴基斯坦接壤，近年来中巴经济走廊建设也不断加速，新疆的快速发展史无前例，可以说是一个奇迹。”

“各国都有权选择自主发展的道路，疫情特殊时期更不应该开展霸权外交、诋毁他国并散布虚假信息。巴基斯坦是国际社会负责任的一员，巴方奉行不干涉别国内政的原则，我们支持中国的新疆政策，并愿意与中国开展更多合作。”莫因·哈克说。

俄罗斯驻华大使馆临时代办伊万·热络霍韦茨夫在会上表示：“近年来，中国新疆与俄罗斯开展了多项合作，新冠肺炎疫情前乌鲁木齐就有多条航线直达俄罗斯多个城市。我们希望今后能与中国新疆进一步加深各领域的交流与合作。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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