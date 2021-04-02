新华社联合国4月1日电 专访：非洲应走自己的路 中国减贫经验值得借鉴——访联合国开发计划署助理署长、非洲区域局局长埃齐亚孔瓦

新华社记者王建刚

联合国开发计划署助理署长、非洲区域局局长的阿洪娜·埃齐亚孔瓦日前表示，为创造更加美好的未来，非洲应根据具体情况，走出有自己特色的发展道路。她同时强调，中国减贫经验对非洲大陆至关重要，值得非洲借鉴。

埃齐亚孔瓦日前在纽约联合国总部参加非洲自贸区与联合国开发计划署合作备忘录签署仪式后接受新华社记者专访。她说:“非洲须从自身经验中学习，并根据自己的实际情况选择发展道路。”

她指出，非洲需要建设适合实际情况的基础设施，围绕促进非洲内部以及非洲国家与世界之间的贸易而进行。“如今对非洲基础设施所作的任何投资，都必须是能够促进非洲大陆贸易的基础设施。”

在谈到促进非洲贸易发展时，埃齐亚孔瓦说，非洲国家之间的贸易往来极其重要。促进贸易发展是消除贫困、增进非洲人民福祉的重要途径。

埃齐亚孔瓦认为，非洲肩负繁重的脱贫重任，中国的脱贫经验对非洲有十分重要的借鉴意义。

她认为，非洲应实现生产本地化。如果没有实现生产本地化，中国就难以帮助数亿人摆脱贫困。她说，仅仅依靠生产和出口原材料的模式对非洲发展经济十分不利。只有形成了价值链，才能创造就业。埃齐亚孔瓦期待中国提供帮助，增强非洲技术能力，提高生产水平。

在谈到非洲的后发优势时，埃齐亚孔瓦表示，非洲正处于一个非常独特的发展阶段，有机会纠正那些走错发展道路的国家所犯的错误，更妥善应对工业化进程，在不破坏环境的前提下实现发展目标。

(责编：苏缨翔、杨牧)