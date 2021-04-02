新华社东京4月2日电（记者王子江）东京奥组委主席桥本圣子2日表示，关于奥运火炬接力在大阪地区是否举行的问题，奥组委正在和大阪府政府进行协商，有望尽快做出决定。

桥本圣子是在当天的新闻发布会上做上述表示的，她说：“我们正在就大阪地区火炬接力的细节问题与当地政府进行磋商，因为日本政府指定大阪府采取更加强有力的防疫政策，我们需要在符合法律的情况下，就火炬传递问题做出决定。”

不过，桥本圣子不愿透露大阪地区的火炬接力是否会取消，只是坚持表示：“磋商正在进行，我们会尽快做出决定。”

大阪府最近已经成为日本疫情最严重的地区，前一天的确诊病例达到616例，居全国之首。大阪府知事吉村洋文和大阪市市长松井一郎都呼吁取消4月13日和14日在该地区举行的火炬传递活动。

吉村洋文当天再次表达了取消火炬接力的决心，他告诉记者：“我们不能让奥运火炬传递在大阪市中心的公共道路上举行。”他透露，将与东京奥组委在当日晚上举行磋商，并说希望以其他的方式取代火炬传递。

桥本圣子对3月25日开始的火炬接力持肯定态度，她说：“过去一周来，火炬传递经过的地区没有遇到大的问题。”

对于国际泳联紧急宣布取消奥运会跳水测试赛的问题，桥本圣子说，东京奥组委前一天晚上的确收到了国际泳联的邮件，但国际泳联并没有明确表示会取消比赛。

这次跳水比赛原计划于4月18日至23日在东京举行，既是奥运会测试赛，也是跳水世界杯暨奥运会资格赛。外界对其他测试赛，尤其有海外运动员参加的其他4项比赛能否举行的问题，也表示了疑虑。

桥本圣子说：“国际单项体育组织负责的测试赛，应该由他们和日本单项体育协会磋商解决，具体的情况东京奥组委并不了解。”

她还谈到了奥运会开闭幕式导演团队的问题，上个月开闭幕式总导演和创意总监佐佐木宏因为发表侮辱女性的讲话辞职后，他的职位一直空缺，桥本表示，东京奥组委不会任命新的总导演。因为东京奥运会的开幕式已经从“创意阶段”到了“制作阶段”，现在会有整个团队负责节目编排以及音乐制作等，至于具体负责人的名单，会在合适的时候公布。

一同出席发布会的东京奥组委发言人高谷正哲还解释了海外观众退票的问题。他说，东京奥组委一直有规定，通过票务代理购买奥运会和残奥会门票的海外观众，在退票时候需要收取20%的手续费，同时购买了门票的海外观众需要通过原来的票务代理退票。

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