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马来西亚外长：“马中一家人”就是马中关系的真谛

2021年04月02日18:25 | 来源：新华社
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新华社福州4月2日电（记者马卓言）马来西亚外长希沙姆丁1日在福建南平同国务委员兼外长王毅共同会见记者时表示，马来西亚一直是中国的好朋友，“马中一家人”就是马中关系的真谛。

这是希沙姆丁出任外长后首次访问中国，也是新冠肺炎疫情发生以来，马来西亚部长级高官领导人首次访华。

“我想借此机会代表马来西亚最高元首、总理和马来西亚人民，感谢中国在马来西亚抗疫的困难时刻给予的无私支持，帮助我们应对这一代人面临的最严重的公共卫生危机。”希沙姆丁说。

“这也体现了两国的真挚友谊，我常说马中是一家人，这就是马中关系的真谛。”他说，“在危机中，有时候即便是亲人也不大靠得住。但是事实一次次证明，无论发生什么，中国都会始终与我们站在一起，荣辱与共。”

希沙姆丁表示，马中合作高级别委员会有关谅解备忘录的签署是双边关系的重要进展，彰显了双方推动马中关系在后疫情时期进入新阶段的决心。

据希沙姆丁介绍，马中合作高级别委员会由双方外长牵头，规划后疫情时期的马中关系，推动双方共同应对新的挑战，共同开辟新的前景，其中包括疫苗合作、贸易投资、商品交易、粮食安全、人员往来、高质量共建“一带一路”项目等。

“感谢习近平主席承诺让疫苗成为全球公共产品。马来西亚已经采购了两种中国疫苗，今后还将继续扩大中国疫苗的采购。”希沙姆丁说。

希沙姆丁表示，今年是东盟中国建立对话关系30周年，马来西亚已经为各方共同办好30周年纪念活动做好准备。希沙姆丁强调，“我同王毅国务委员的此次会晤非常成功，相信双方官员将努力推动落实相关成果，进一步密切两国关系，深化双边合作。”

(责编：苏缨翔、杨牧)

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