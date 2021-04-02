新华社北京4月2日电 4月1日，国家主席习近平致电巴基斯坦总统阿尔维，就阿尔维感染新冠病毒致以慰问，祝他早日康复。

习近平强调，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。中国政府和人民将始终同巴基斯坦政府和人民坚定站在一起，并肩战胜疫情。我高度重视中巴关系发展，愿同阿尔维总统一道努力，推动构建更加紧密的中巴命运共同体，造福两国和两国人民。

(责编：苏缨翔、杨牧)