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习近平向巴基斯坦总统阿尔维致慰问电

2021年04月02日18:24 | 来源：新华网
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新华社北京4月2日电 4月1日，国家主席习近平致电巴基斯坦总统阿尔维，就阿尔维感染新冠病毒致以慰问，祝他早日康复。

习近平强调，中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。中国政府和人民将始终同巴基斯坦政府和人民坚定站在一起，并肩战胜疫情。我高度重视中巴关系发展，愿同阿尔维总统一道努力，推动构建更加紧密的中巴命运共同体，造福两国和两国人民。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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