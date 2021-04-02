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外交部敦促美方不向“台独”势力发出任何错误信号

2021年04月02日17:20 | 来源：新华社
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新华社北京4月2日电（记者伍岳、温馨）外交部发言人华春莹2日表示，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，改变上届政府“越线”“玩火”的危险做法，慎重、妥善处理涉台问题，不向“台独”势力发出任何错误信号。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，1日，美国务院发言人普赖斯在记者会上称，美致力于深化与台关系。台系美重要经济安全伙伴，美将继续以符合一个中国政策的方式与台接触。美将一如既往地考虑美台高层互访机会，以促进美台非官方关系。中方对此有何评论？

华春莹说，近期，美台之间有很多异动，甚至为了搞小动作，美国的大使不惜摇身一变，混入帕劳代表团。美方上述做法是真的关心台湾民众吗？还是将台湾作为棋子达到其遏制中国的目的？其用意大家一目了然。

华春莹表示，中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。

“我们敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，改变上届政府‘越线’‘玩火’的危险做法，停止任何形式的美台官方往来，慎重、妥善处理涉台问题，不向‘台独’势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。”华春莹说。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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