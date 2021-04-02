新华社旧金山4月1日电（记者吴晓凌）美国旧金山亚洲艺术博物馆1日发表声明，对美国近期针对亚裔群体的歧视和暴力伤害事件频发表示愤慨，谴责一切形式的种族歧视和仇恨犯罪。

旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰对新华社记者说：“在这个困难的时刻，博物馆将继续支持美国亚裔和太平洋岛民群体发出更广泛的声音，通过艺术的力量来对抗不公。”他呼吁立即停止针对亚裔的暴力行径。

许杰介绍说，目前旧金山亚洲艺术博物馆外墙上正展出三名亚裔艺术家的壁画，展现暴力带来的伤害和社会的漠视。“博物馆很荣幸能为亚洲人和亚裔美国人提供表达意见的平台。在助长种族主义的政治氛围中，这样的平台比以往任何时候都重要。”

许杰呼吁受到歧视的族裔和社群团结起来，共同抗争，从根本上解决美国社会系统性歧视问题。他说，博物馆将继续以多种形式传播亚洲艺术和文化，发挥文艺的独特作用，联结社群、促进对话、激发创造力，助力实现变革。

旧金山亚洲艺术博物馆是美国收藏亚洲地区艺术品的最大博物馆之一，致力于亚洲艺术文化的研究和传播。据了解，该馆收藏1.8万多件亚洲地区古代和当代艺术珍品，包括青铜器、陶瓷、玉器、雕塑、绘画等。

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