新华网吉隆坡4月2日电（记者林昊 王大玮）4月1日，随着最后一块顶板混凝土完成入模，由中铁上海工程局承建的马来西亚吉隆坡MRT二期“马来西亚城”北站主体结构顺利完成封顶，标志着该项目全面进入站内小结构与装修建设阶段。

“马来西亚城”北站主体结构项目现场。（“马来西亚城”北站项目部供图）

项目负责人杨兴岩介绍说，北站位于吉隆坡市中心，整体构造为地下二层岛式车站，车站纵向长度达335.5米，横向宽度差距最大为21.3米，开挖深度21米，下层地质包含淤泥夹沙层、砂质粘土层、残积土层以及石灰岩层，且附近交通条件复杂，施工难度大。

杨兴岩说，2020年以来，该项目克服海外新冠肺炎疫情对工期进度的不利影响，制定切实可行的实施方案，组织专业队伍施工。

据杨兴岩介绍，该项目大力开展工艺工法创新，攻克诸多技术难关，大大提高了施工效率，为大马城北站主体工程顺利完工奠定了坚实基础。

马来西亚吉隆坡MRT二期工程是马来西亚政府“第十个计划”的重点项目，项目建成通车后，将进一步完善吉隆坡城市交通体系，提高当地民众出行效率。

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