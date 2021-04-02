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国际观察：尊重与信赖造就中东的“中国时刻”

李子昕
2021年04月02日17:02 | 来源：人民网-国际频道
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近日，国务委员兼外长王毅结束了对中东六国的访问，成果丰硕。此访深化了中国与中东国家的互信，升级了双方务实合作，并为下一阶段的发展提出了具体、可供实践的路线图。基于相互尊重与彼此信赖，中国与中东国家携手走入双边关系发展的最好时期。

中国与中东国家同甘共苦，共克时艰。中国同中东国家在抗疫过程中始终守望相助。王毅此访，中国与各国在疫苗合作方面再续新章。中国与阿联酋启动灌装中国疫苗生产线的合作项目，并同意就在阿设立“春苗行动”接种点展开具体磋商，为在阿联酋及周边国家的中国公民接种疫苗提供便利。这些行动践行了中国将疫苗作为全球公共产品的庄重承诺，也体现了中东国家对中国人民的友好感情。

中国与中东国家战略对接，合作共赢。习近平主席指出，中东动荡，根源出在发展，出路最终也要靠发展。王毅此行提出实现中东安全稳定的五点倡议，最终也落在“加快发展合作”。中东要实现发展不能空谈，需要贴合中东社会实际的全方位路线图和实质性支持。近年来，中国推进“一带一路”与地区国家各自发展规划紧密对接，为各国搭乘中国发展的快车提供了契机，也为中国自身的全方位发展创造了更多的可能。疫情期间，大部分“一带一路”相关项目没有停滞，反而快速复工复产，其强劲韧性与活力带动了相关国家经济复苏，加快推进区域经济一体化进程。

中国劝和促谈，不干涉地区国家内政。王毅在访问中多次强调，“中东是中东人的中东”“这个世界上并没有高人一等的国家”。囿于历史、宗教、民族等多重因素影响，中东地区内部确实存在着不少矛盾，有的甚至演化为武装冲突。面对这些地区纷争，国际舆论中总是充斥着域外大国的立场与决策，却鲜有关注中东国家自己的声音与关切。部分西方大国更是将自己的意志强加于人，采取霸凌主义与功利主义做法，致使地区局势不断恶化。王毅提出“探索建立地区对话平台”，充分激发中东国家的主观能动性，使其“敢言”“能言”，通过对话增强各国战略互信，化解地区安全困境，以期实现中东持久和平。

中国主持公义，不走地缘博弈的老路。不可否认，地缘博弈一直是中东政治的鲜明特征。域外大国往往为一己之私挑动中东内部矛盾，激化地缘政治博弈，让地区国家沦为牺牲品。中国是中东各国共同的朋友，无论双边还是多边合作均秉持着包容、开放、互利的精神。王毅在沙特提出实现中东安全稳定的五点倡议，在伊朗签署“中伊全面合作计划”，充分说明中国的中东外交是均衡与全面的，中国的朋友圈是宽广的。中国不挑拨激化地区内部矛盾为己谋利，而是寻求与中东各国携手并进，互利共赢。

安全与发展议题是长期困扰中东国家的难题，也是王毅此次中东行的重点。中国同中东国家的合作源自于双方的内源性动力，而非要填补所谓的“真空”或进行地缘政治角力。通过帮助地区国家提升治理能力、实现经济的可持续发展、不断改善民生，最终促进中东的普遍安全与长治久安。从中东国家的角度看，各国近年来纷纷采取更加独立自主的外交与安全政策，其安全理念也逐步从“依靠盟国打赢战争”向“通过开放性合作避免战争”转变。中国与中东国家正处于双边关系发展的机遇期，应倍加珍惜，使之成为国家间关系的典范。

（作者是中国国际问题研究院助理研究员）

(责编：苏缨翔、常红)

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