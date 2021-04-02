红十字国际委员会主席中国事务个人特使、红十字国际委员会东亚地区代表处主任白良。红十字国际委员会供图

人民网北京4月2日电 （记者龚鸣）“新冠病毒夺走了全世界280多万人的生命，但战争依然没有停止。在应对疫情的同时，我们必须执行现有人道主义行动方案，未来的关键是维持和获得必要的资金。我们期待中国等国家给予更多支持。”近日，红十字国际委员会主席中国事务个人特使、红十字国际委员会东亚地区代表处主任白良接受记者采访表示，全球人道主义需求激增，希望与中国加强合作，改善世界人民福祉。

白良介绍，过去十年，红十字国际委员会的预算翻番，反映了全球日趋增长的人道主义需求。全世界正在发生的武装冲突超过100场，冲突越来越持久，新的武装暴力不断出现，新冠肺炎疫情导致人道主义危机进一步恶化。到2021年，全球将有创纪录的2.35亿人需要人道主义援助和保护。

“在面临全球人道主义危机这一问题时，我们需要共同应对。”白良说，中国对人道主义事务的参与性增强，在世界上发挥着关键作用，对全球治理的影响力也日渐提高。红十字国际委员会正与中国接触，寻求在非洲等地区的合作。他认为，中国的声音与行动对全球人道主义事务具有重大影响。红十字国际委员会与中国加强合作，有助于解决脆弱形势下各方需要。

白良表示，作为联合国安理会常任理事国，中国在安理会通过的很多项决议都与非洲有关。红十字国际委员会在非洲35个国家设有代表处，今年预算的40%以上将用于非洲大陆。“这我们与中国之间有着合作的共同基础。”白良说，红十字国际委员会一直与中国政府及中国驻外使领馆保持沟通，争取在“一带一路”沿线国家的援助项目上获得中国支持，并希望通过中非合作论坛等多边平台与中国开展更多合作。

红十字国际委员会还与海外中国企业建立了具体的联系。2019年，受红十字国际委员会和尼日利亚博尔诺州水利部委托，一家中国企业在该州首府迈杜古里完成了一个日产能为900万升的供水项目，大大改善了当地15万人的用水情况。

白良说，当今人道主义危机的性质日益复杂，超越了人道主义援助与发展合作之间的传统界限，人道主义行动包含了人道主义救援、发展项目与和平建设。他说：“作为世界第二大经济体，中国可以在这方面发挥重大作用。红十字国际委员会在叙利亚和尼日利亚的项目得到了中国资助，这些项目有助于改善受战争影响者的生计，稳定当地局势并支持其发展。我们期待这种合作能够持续下去。”

面对疫情冲击，中国发起新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，截至今年年初，中国已向150多个国家和9个国际组织提供抗疫援助，为有需要的34个国家派出36支医疗专家组，向各国提供了大量口罩、防护服、检测试剂盒等物资。作为“新冠肺炎疫苗实施计划”的一部分，中国决定向发展中国家提供1000万支新冠疫苗，正在向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助。

“以上行动表明，中国在应对全球挑战和塑造外部关系方面可以发挥重要作用。”白良说，许多接受中国抗疫援助的地方也是红十字国际委员会开展人道主义活动的地方。今年初，中国发表《新时期的中国国际发展合作》白皮书，希望能为进一步合作打开机遇之窗。

“我们见证了中国成功控制疫情、消除极端贫困，中国的经验可以给需要人道主义援助的其他国家带来有益帮助。”白良表示，冲突和暴力仍然是导致贫困的主要原因之一，贫困加剧进一步助长了暴力和冲突，形成了恶性循环，红十字国际委员会比以往任何时候都更需要中国的支持。在他看来，中国提出人类命运共同体理念，正是因为中国希望通过合作，为改善世界人民的福祉作出积极贡献。

红十字国际委员会也积极参与中国减贫事业。自2014年以来，红十字国际委员会与中国红十字会合作开展生计项目，为云南、湖北等地区贫困家庭提供小额援助资金，鼓励有致富愿望和能力的贫困家庭发展生计，增加收入，还与中国合作伙伴和利益相关者分享专业知识、工具和方法，以帮助改善民生。

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