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美国财政部向国会表示支持IMF新增特别提款权

2021年04月02日15:40 | 来源：新华社
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新华社华盛顿4月1日电（记者高攀 许缘）美国财政部1日通知美国国会，美国政府有意支持国际货币基金组织（IMF）新增6500亿美元特别提款权以帮助各经济体应对新冠疫情和促进经济复苏。

财政部当天给国会参议院银行委员会的信中说，新冠疫情已令全球经济付出巨大代价并造成流动性紧张。IMF新增特别提款权分配给成员经济体将有助于建立储备缓冲，降低全球经济增长停滞的风险，并有助于增强低收入和发展中国家流动性。

根据美国法律，财政部需提前至少90天与国会磋商后，才可以在IMF投票支持新增特别提款权。

IMF总裁格奥尔基耶娃上月表示，正式的新增特别提款权分配方案拟于今年6月前提交给IMF执行董事会。执行董事会同意后，方案将提交给IMF理事会投票，获得85%以上投票支持即可通过。

特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。2015年11月30日，IMF宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子，与美元、欧元、日元和英镑共同构成新的货币篮子。2016年10月1日，人民币正式加入特别提款权货币篮子。

(责编：艾雯、杨牧)

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