新华社开罗4月2日电 题：苏伊士运河堵塞凸显全球供应链风险

新华社记者吴丹妮 闫婧

随着搁浅货船“长赐号”日前成功脱困，埃及苏伊士运河正逐渐恢复正常通行。分析人士认为，运河交通彻底恢复后，短期内事故责任认定、损失赔偿等将成为焦点，长期则需关注如何加强全球供应链风险管理。

埃及苏伊士运河管理局4月1日晚宣布，自3月29日晚运河航行重启至3月31日晚，共有194艘、总净吨位1200万吨的货船相继安全通过，4月1日又有87艘、总净吨位560万吨的船只平稳通过，运河内积压船只逐步疏散。

苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，连接红海和地中海，是亚欧之间最繁忙的石油、精炼燃料、谷物等货物贸易通道之一。数据显示，全球海运物流中，约15%的货船要经过苏伊士运河。

埃及金字塔在线网站4月1日援引埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶的话报道，运河管理局就“长赐号”货船搁浅事故的一次性索赔金额将超过10亿美元，以补偿运河停运6天造成的损失和相关救援费用。

拉比耶说，运河管理局目前正在计算救援工作的投入成本以及受损河堤的修复费用。据估计，运河被迫停运造成的收入损失约为每天1400万到1500万美元。

另据埃及金字塔在线网站报道，此次事件可能给全球再保险业造成巨大损失。

业内专家表示，苏伊士运河堵塞事件凸显了全球供应链的脆弱性，各方应对加强供应链的韧性和弹性给予足够重视。

埃及食品工业出口理事会主席哈尼·巴尔齐对媒体表示，这一事件对埃及出口贸易和全球物流存在一定影响，部分商品或将延迟交付。

埃及官方《金字塔报》日前援引挪威经济学院教授罗阿尔·阿德兰德的话报道说，全球集装箱海运及诸多大宗商品贸易对苏伊士运河依赖程度较高，一旦该航道出现较为严重的问题，全球海运及供应链会受到负面影响。

不少航运专家表示，苏伊士运河的轻微延误或拥堵就能扰乱货物交付，此次持续多日的严重拥堵给全球供应链造成较大影响，最终为此买单的很可能是消费者。

阿德兰德说，运河堵塞等不确定因素对全球物流造成打击，说明全球供应链在面对突发、不可控因素时没有很好的对冲方式，风险管理有待加强。

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