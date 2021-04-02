世界卫生组织日前正式发布中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。其中的两个结论引起科学界高度关注：

——新冠病毒“极不可能”通过实验室传人

——需要进一步调查世界其他地方出现的早期阳性样本报告

世卫组织溯源报告文本截图

报告发布后，美国不出所料地纠集极少数国家发表所谓联合声明，竭尽全力试图质疑和否定报告结论。这种表现和联合专家组外方组长安巴雷克强调的“应依据科学展开病毒溯源调查”“采取合乎逻辑的方法”完全背道而驰。

世卫组织官网截图

那么，在病毒溯源问题上，美国到底想要遮掩、或者说害怕些什么呢？

早期病例？看看美国自己吧

作为世界上新冠肺炎确诊人数和死亡人数最多的国家，美国不仅在病毒溯源研究方面毫无建树，反而自疫情暴发就极尽造谣抹黑、甩锅推责之能事，不顾一切地想要转移国内国际视线，为自身抗疫不力找替罪羊。

事实上，美国国内病例首次出现的时间比官方公布的要早得多。

加利福尼亚大学洛杉矶分校此前曾发布报告称，新冠病毒可能早在2019年12月就已存在于洛杉矶地区。

加州大学洛杉矶分校官网截图

《华尔街日报》也曾援引美国疾控中心（CDC）的一份研究报告披露，早在2019年12月中旬，新冠病毒就已出现在美国，比美国第一例本土确诊病例要早一个月。

《华尔街日报》报道截图

而新泽西州贝尔维尔市市长迈克尔·梅尔哈姆去年5月在新冠病毒检测呈阳性后表示，他认为自己是2019年11月感染的。这很可能将美国通报首例新冠肺炎确诊病例的时间提前大约两个月。

梅尔哈姆在社交媒体发文：我只是好奇，有没有负责任的媒体报道一下那些认为自己在2020年1月之前就已感染新冠病毒的美国人？有什么秘密要隐瞒？谁在隐瞒？隐瞒什么？为什么要隐瞒？

不仅如此，2019年7月，美国多家养老院暴发神秘呼吸系统疾病；同年8月，美国又有多地暴发所谓的“电子烟肺炎”。据美媒报道，这些患有与新冠肺炎相似症状疾病的人中很可能有大量新冠肺炎患者。

美国有线电视新闻网（CNN）首席医疗记者桑杰·古普塔当时曾指出，美国从2007年开始售卖电子烟，此前从未出现过类似的神秘肺病案例，“这两者之间的关系值得探讨”。

桑杰·古普塔

然而对于这些质疑，美国政府始终未作解释，反而热衷于将病毒溯源问题政治化和污名化。对此，墨西哥国立自治大学医学院教授马拉齐亚斯·洛佩斯指出，美国自身抗疫不力却企图向他国“泼脏水”的做法严重不利于全球团结抗疫。

洛佩斯：“现在对于‘新冠病毒并非人造’已经存在比较广泛的共识，就此一味责怪其他国家是站不住脚的。我认为某些国家应该反省自身的做法。”

坚称“病毒源于实验室”的美国为何不敢提这件事

虽然世卫组织报告指出新冠病毒“极不可能”通过实验室传人，但这并不能打消美国政客的肮脏念头。然而，一直叫嚣要调查“实验室源头”的美国却对自己国内的一桩公案至今讳莫如深，这就是“德特里克堡之谜”。

2019年7月，美国陆军设在马里兰州的德特里克堡生化武器研究基地突然紧急关闭。曾有媒体猜测，此事或与新冠病毒大流行有关。但美政府以“国家安全原因”为由，至今拒绝向公众交代真相。

英国《独立报》报道截图

美国不敢提起的又何止是德特里克堡。其在全球建立的超过200个生物实验室同样警报不断。

《今日美国报》的一项独立调查就发现，自2003年以来，美国生物实验室发生了数百起人类意外接触致命微生物事故。

《今日美国报》报道截图

俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫曾指出，美国的这些生物实验室所从事的研究是不透明的，而且有诸多隐患，在新冠病毒大流行的情况下，人们更加意识到这一问题的严重性。

俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫

军事专家曹卫东指出，美国的行为严重损害了他国利益，若不提高透明度，将引起更多国家的不满和猜疑。

曹卫东：“美国在世界上建了这么多生物实验室，不公开不透明，你不知道它在研究什么。这引起很多国家的不满和疑虑，担心它的目的不是为了人类和平，而是为了美国的利益，或者是说为了美国将来用它的研究成果去损害其他国家的利益。”

现在，中国已经为全球病毒溯源工作开了个好头。毫无疑问，尊重科学才能溯源病毒，全球合作才能战胜疫情。

“在疫情和溯源问题上，美方什么时候也像中方一样开放和透明？

什么时候邀请世卫组织专家赴美国开展溯源考察？

什么时候开放德特里克堡给国际专家参观调查或研究？……”

对于中国外交部发言人多次提出的这些问题，美国是时候给个回话了。

(责编：艾雯、杨牧)