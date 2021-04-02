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国际锐评丨在华外企若被美西方政客裹挟将得不偿失

2021年04月02日15:11 | 来源：央视新闻客户端
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这几天，大型采棉机在中国新疆广阔棉田里工作的视频走红网络。这是对所谓新疆采棉业存在“强迫劳动”谣言的最有力回击。那些盲目跟风抵制新疆棉花的企业，应当擦亮眼睛、明辨是非，不要沦为美西方反华势力的政治工具。

在商言商。对企业而言，不用新疆棉花，本身就不是一笔好生意。当前，新疆棉花产量占到全球总产量约20%，已经深入全球供应链，寻求其替代品并不容易。今年1月，美方宣布禁止进口来自新疆的棉花以及所有使用新疆棉花生产的产品后，各大跨国品牌的供应链就承受了不少压力。因为不管是选择新的供应商，还是应付所谓的检查，对企业而言只有一个结果，那就是成本增加。《纽约时报》近日报道称，为了获得棉花，相关公司几乎肯定需要从新疆采购。

事实上，新疆棉花是不愁销路的。新疆长绒棉的品质位列世界第一梯队，有好产品在手，且背靠中国这个全球最大的棉花消费国，新疆棉花并不缺订单。更何况，全球优质棉花的产量有限。抵制新疆棉花，很可能导致全球产业链的混乱以及农产品价格的异常波动，不利于市场的健康发展，最终受损的还是企业自身。

更重要的是，外资企业基于谎言抵制新疆棉花的行为，破坏了其品牌形象和中国消费者的好感度。这种伤害对相关企业来说，将是更深层、更长期的。

对跨国企业来说，规模巨大且潜力无限的中国消费市场，重要性不言而喻。特别是2020年中国消费市场的率先复苏，让不少受疫情影响严重的国际服装巨头得以喘息。

以1981年就开始进入中国市场的美国运动品牌耐克为例，2020财年该公司在中国市场营收上涨了8%。耐克在发布财报时写道，“第四财季，大中华地区的表现帮助耐克抵消了部分在全球范围内（因疫情影响）遭受的意外损失”。另外，处于此次新疆棉花风波中心的瑞典快时尚巨头H&M同样需要中国市场。中国是该公司全球五大目标市场之一，2020年中国市场占到其全球销售额的5.2%。

从哪里采购原材料，企业有自主选择的权利。然而，如果不明就里沦为政治阴谋的牺牲品，可就得不偿失了。要知道，因抵制新疆棉花损失真金白银的，不是那些西方反华政客，而是企业自己。

中国市场始终是开放的，中国欢迎外国企业来华投资兴业，始终为各国企业在华投资创造良好环境，但绝不能接受一边在中国赚钱、一边抹黑中国。

外界注意到，H&M近日发了个声明，称中国是一个非常重要的市场，表示致力于重新获得中国消费者的信任。若真是这样，H&M就应该拿出诚意与行动，而不能只是做做口头上的公关活动。擦亮眼睛、明辨是非、停止抵制新疆棉花，是相关跨国企业当下最应该做出的决策调整。（国际锐评评论员）

(责编：艾雯、杨牧)

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