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美纠集极少数国家向世卫施压 搅动国际抗疫合作 法德意：不跟

2021年04月02日15:10 | 来源：央视新闻客户端
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中国—世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告3月30日在日内瓦正式发布。报告认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室传人，“比较可能至非常可能”经由中间宿主引入人类。报告发布后，美国纠集极少数国家发表所谓“联合声明”，公然质疑否定中国—世卫组织联合专家组报告，专家指出，这反映出美国对自身抗疫不力的焦虑，同时向世卫组织进行政治施压，搅动国际抗疫合作。

专家：美抗疫不力自身焦虑 所谓联合声明为甩锅做铺垫

专家表示，世卫组织所发布的联合研究报告中，对此前美国所声称的“实验室泄漏”的病毒来源进行了反击，同时在报告中高度肯定了中国与世卫组织的合作、肯定了中国开放透明的态度。美国纠集极少数国家发布所谓的联合声明，恰恰反映出美国政府对自身抗疫不力的焦虑。

中国国际问题研究院美国研究所副所长 苏晓晖：这一份声明反映出的是，美国仍然要以这种政治行径，来搅动病毒溯源的问题，进一步来搅动抗疫合作。很明显美国是在为未来的甩锅、追责来进行铺垫，同时也是希望在舆论上形成更加不利于中国的这种氛围。那么也希望通过这样的一系列动作，对世卫组织不断施压，迫使世卫组织不尊重科学、放弃科学，以政治为目标，按照美国的利益来行事。

专家：世卫表述自相矛盾 背后是美国施压政治操弄打击科学

近期世卫组织总干事在新冠病毒溯源问题上，发布了一些自相矛盾的信息，一方面认为，病毒来自实验室是极不可能的；但同时又称，不排除所有的病毒来源，要继续进行研究。专家指出，从这些自相矛盾的表述背后，可以看出美国施压的影子。美国的这种政治操弄对科学的打击，从国际社会总体的利益来看，将带来更多负面效应。

专家：所谓联合声明涉及国家被裹胁 法德意等未加入

中国国际问题研究院美国研究所副所长 苏晓晖：这一份联合声明涉及到的国家，应该说更多的是被美国绑架、裹胁的一些国家。但同样像法国、德国、意大利这样的一些比较重要的，同时也是受到病毒冲击比较严重的国家，他们并没有加入这份联合声明。从这些细节可以看到，美国的这一份联合声明，核心就是进行政治操弄，同时也是在向世卫组织释放出更加强势的信号。这样的一种目的的暴露，也反映出的是美国这种政治病毒，是比新冠病毒更加严重、更加危险的。现在对于国际社会来说，大家更多的是需要进行团结，同舟共济渡过难关，那么美国的这种不负责任的行为，这种为了一己私利、为了政治目标，而不断的搅动抗疫合作的行为，必然是不得人心的。

(责编：艾雯、杨牧)

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