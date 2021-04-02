无锡太湖鼋头渚风景区内樱花成林。人民网记者 袁蒙摄

人民网无锡4月2日电 （记者袁蒙、陈思）阳春三月，绿柳成行，无锡市太湖鼋头渚风景区的三万多株樱花也迎来了绽放的季节。满树粉红如云似霞，春风轻拂，落英缤纷，梦幻景致美不胜收，也引得许多外地游客发出感慨：以前总觉得樱花是日本的象征，没想到无锡也有这么美、这么多的樱花树！

向往和平的樱花林

1988年2月，长谷川清巳（右）率领日方第一批樱花友谊林建设友好访华团来到无锡。新发田喜代子供图

这些樱花确实与日本有着不解之缘。1986年，长谷川清巳与坂本敬四郎等日本友人组织成立日本友谊林建设友好团体，之后陆续向无锡市赠送樱花树苗并开展两国民间友好交流活动，这才有了今天鼋头渚成片的樱花林。身为中日共同建设樱花友谊林保存协会前会长的长谷川清巳曾是一名被日本政府强征入伍的二战侵华士兵，战争结束后回到日本经营服装生意。中日两国恢复邦交后，长谷川清巳再度来到中国，受到了热情接待。“长谷川先生以前来过中国吗？”“当时在中国是从事什么工作？”面对这些真诚的关切，长谷川清巳不知如何作答。回想着战争对两国人民带来的伤害，他的心情十分沉重。中国的朋友似乎也看透了他的心思，对他说：“忘了过去的事情，一起干一杯吧。”

1988年2月，日方第一批樱花友谊林建设友好访华团在无锡种下樱花树苗。新发田喜代子供图

出于对战争的反思，也感慨于中国人的友善与豁达，长谷川清巳决定在中国建立一个樱花友谊林，呼吁中日友好、世界和平。考虑到无锡位于太湖之滨，风光明媚，同时与日本气候条件相近，适宜樱花生长，樱花友谊林选址无锡。经过中日双方十几次的商讨，1987年，中日樱花友谊林开始兴建。1988年2月，日方第一批樱花友谊林建设友好访华团来到无锡，一行400名日本友人在太湖鼋头渚风景区种下了1500棵樱花树苗。之后，日方每年都坚持组织访华团来无锡植树。1990年，鼋头渚的中日樱花友谊林已经有3000多株樱花树。

中日樱花友谊林纪念碑。人民网记者 袁蒙摄

34年的友好传承

2017年，中日樱花友谊林建成30周年植树仪式。新发田喜代子供图

2009年，长谷川清巳逝世，他的女婿新发田丰接任中日共同建设樱花友谊林保存协会会长，与长谷川清巳的女儿新发田喜代子一同继续着这项中日友好事业。他们每年都组织日本友好人士来华参与植树，并通过举办演奏会、演讲会等方式，希望让更多的人了解这项友好活动。新发田喜代子回忆道：“很多日本人都是多次来无锡参加友谊林建设活动。有一位家住群马县的丸山知荣女士令我印象特别深。她在日本经常照顾中国留学生，被中国留学生亲切地称为‘日本妈妈’。从1987年到2012年，丸山女士坚持年年参加友好访华团。有一次她还与曾经照顾过的中国留学生夫妇重逢，一同来无锡参与了植树活动。”“还有一次回日本的时候，飞机邻座是一位来自苏州的游客。听说我们是来中国捐赠树苗、协助建设樱花友谊林的，这位苏州游客非常感动，第二年真的一家四口人都来到无锡，参与了友谊林的植树活动。”

2021年3月25日，新发田丰在中日樱花友谊林建设34周年纪念活动开幕仪式上通过视频致辞。人民网记者 袁蒙摄

3月25日，2021无锡国际赏樱周暨中日樱花友谊林建设34周年纪念活动开幕。开幕仪式上，新发田丰也通过视频演唱了《樱花友谊林之歌》，表达了自己的美好祝愿。这34年间，中日友好人士在景区内共种下樱花树三万余棵，品种近百种，鼋头渚也逐渐成为国内颇具规模的著名赏樱胜地。

新发田喜代子说：“我希望能够从身边小事做起，为两国间的和平友好出一份力。无论在哪个国家，人们看到樱花，都会露出的笑容。我想，这大概就是人们所期待的和平吧。”

隔海相望的情谊

无锡新吴区回赠友城日本丰川市5万只口罩。江苏省无锡市高新区宣传部提供

此前，日本爱知县丰川市第一时间抽调库存防疫物资，向无锡市新吴区捐赠了4500只口罩及防护服，令人感动。后来日本暴发疫情，获悉丰川市库存抗疫物资短缺，无锡市新吴区想方设法筹措了5万只口罩回赠给丰川市，并在包装箱上寄语：“一衣带水，源远流长，隔海相望，樱花满开，众志成城，战疫必胜。”

无锡高新区(新吴区) 通过“一衣带水，源远流长，隔海相望，樱花满开，众志成城，战疫必胜”的诗句，向日本丰川市传达鼓励和支持。江苏省无锡市高新区宣传部提供

2021年3月25日，林松添在2021无锡国际赏樱周暨中日樱花友谊林建设34周年纪念活动开幕仪式上致辞。人民网记者 袁蒙摄

中国人民对外友好协会会长林松添在接受采访时对此给予了高度评价：“这是一段中日人民团结互助、共克时艰的感人佳话。”“‘隔海相望，樱花满开’表达的是两国人民虽一海相隔，但在患难时刻展现出的真挚情谊正如满开的樱花般灿烂珍贵。我们希望两国人民珍惜在抗疫合作中积累的友好情谊，团结互助、命运与共，推动中日关系发展不断迈上新台阶。”

林松添表示，此次组织邀请中外各方嘉宾来无锡出席中日樱花友谊林建设34周年纪念活动暨无锡国际赏樱周，就是为了给那些长期致力于发展中日友好事业的有识之士点赞，发出共同守护中日友好的坚定声音。“我们坚信，只要两国人民携手努力，中日友好定会像无锡美丽的樱花林一样，积木成林，蔚然成势，为中日和世界人民带来美的享受。”

(责编：于洋、常红)