4月1日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。在回答有关BBC记者沙磊的问题后，BBC记者追问：对于你的回答，我有一部分不太明白。你能否再介绍一下关于“被新疆民众起诉”的事情？是不是一定会有起诉？这是可能会发生还是肯定会发生？

华春莹回应：我跟你一样也是看到了媒体有关报道。但是有一点是清楚的，就是沙磊他感到很紧张、很害怕，不是吗？因为他自己接受BBC采访，还有FCCC和BBC声明中都说他在中国感受到了安全威胁，而且居然说中国政府威胁他。中国政府哪里有威胁他？你感觉到我们威胁你们了吗？即便你们制作了这么多对中国不友好的新闻，我们依然在为包括BBC在内的外国记者在华工作和采访提供便利和支持。

至于沙磊，他对于媒体报道有一些新疆民众要起诉他感到紧张，这是可以理解的。沙磊制作报道的大量假新闻不仅损害中国形象，而且对新疆相关民众的利益造成直接损害。中国现在正在全面推进依法治国，中国民众拿起法律武器维护自身合法权利的意识在不断增强。如果沙磊真的坚信自己进行的是客观、真实的报道，那他怕什么呢？跑什么呢？只有一个解释，就是他的确心虚了。

关于BBC的虚假报道我们已经说了很多次，我可以再介绍一下。

BBC沙磊预设立场，以偏概全，多次炮制假新闻，报道的内容东拼西凑、牵强附会、严重失实，千篇一律地塞入所谓在华报道“受阻”的不实信息。就说近期的吧，关于疫情，沙磊在报道中妄自断言疫情的原点在中国，而且还煞有其事地发布了一段警方反恐演练中用网蒙头拘捕暴徒的画面，妄称这是中国防疫部门疫情期间暴力执法、侵犯人权的证据。在涉疆报道上，沙磊在没有征得采访对象同意的情况下进行拍摄，在没有采访维吾尔族群众的情况下，仅仅采用几张非实景的卫星照片和几个所谓“证人”的报告，就妄称掌握新疆存在大规模“强迫劳动”的确凿证据，甚至公然逼迫在新疆投资设厂的外企撤离，把教培中心污名化为“再教育营”“思想转化营”，把技术学校污名化为对维吾尔族“文化隔离”“骨肉分离”的场所，把修整重建清真寺污名化为“消灭清真寺”。

2019年5月，他带着预先编好的剧本去了新疆，一路对着铁门、围墙、交通摄像头，甚至厕所一通猛拍，积累所谓的“新闻素材”，然后费尽心思地剪辑拼接。2020年11月，他以几乎“审讯”的方式对大众公司中国区负责人进行提问。在采访对象表示我们不存在所谓“强迫劳动”之后，你的同事沙磊居然提出了一个非常奇葩的观点，他说只要你在新疆有工厂，无论工厂的工人从哪里来，就是在帮助中国政府迫害维吾尔族。沙磊还用二战道德绑架企业，将自由勤奋的维吾尔族工人比作遭受纳粹强迫劳动的犹太人，逼问公司负责人为何仍不撤离新疆。

沙磊的这种虚假信息和谣言污蔑当然会激起新疆民众的强烈反对。因为他的这种虚假信息而自身名誉和利益遭到侵害的民众，他们要拿起法律武器来维护自身合法权益，当然是可以理解的。沙磊可能是觉得自己是个老牌的西方记者，无论怎么编造，别人都拿他没办法。但是中国是法治国家，造谣是有成本的，造谣和诽谤是要付出代价的。

因为BBC报道了太多对中国存在恶意的虚假新闻，现在很多中国民众都调侃BBC叫“偏见广播公司”。当然我们也注意到BBC不光只有沙磊。我们注意到你很多时候还是对中国进行了比较真实客观的报道。比如你此前采访过一位中国中年男士，问他疫情后中国恢复如何，他哈哈一笑说“反正比你们国家强多了”。你的这个采访视频给很多人带来了欢乐。

我们希望BBC能够真正遵守职业道德和操守，真正客观公正报道中国，能够为促进中国和英国以及世界的相互了解做出积极努力，这样才对得起你们“百年老字号”的牌子。我也想请你向你的同事转达一下：也许BBC一些人跟我们的想法不太一样，他们可以不喜欢中国，但是必须要真实报道，不可以造谣。（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊 杨弘杨）

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