美国人权组织亚裔及太平洋岛民数据协会近日发布报告显示，尽管亚裔美国人及太平洋岛民在疫情期间遭受了相比其他族群更严重的仇恨犯罪袭击，然而该群体对报警却显得十分“不情愿”。美国媒体和舆论认为，这一现象背后的根本原因是美国司法体系缺乏公正性。

数据显示，疫情期间发生在亚裔美国人及太平洋岛民身上的仇恨犯罪事件多达200万起以上，但其中仅有极少数受害者在事后向有关部门求助，选择向执法部门报警的受害者更是少之又少。研究人员发现，在经历仇恨犯罪后，30%的亚裔受害者会选择报警，而非洲裔及拉丁裔受害者中选择报警的比例则为45%和42%。白人受害者报警的比例最高，达到了54%。

对此，协会创始人莱马克里斯南认为，担心报复与司法不公正导致的不信任是造成这一现象的主要原因。纽约市一位小学校长也表示，少数族裔普遍不信任司法系统的公正性和办事效率，加之警方在办案时不提供翻译人员，也让一些受害者被迫放弃报警。

与此同时，一些政府高官的种族歧视言论，也正在加深少数族裔对于执法机构的不信任感。近日，美国俄亥俄州副州长乔恩·胡斯特德在社交媒体上将新冠病毒称为“武汉病毒”，再次引起民众强烈抗议。当地时间3月31日，数十名俄亥俄州居民在一封公开信中表示，胡斯特德的言行加剧了亚裔及太平洋岛民正在经历的焦虑与痛苦。一位来自俄亥俄州的议员也表示，当手握权力的高层人员说出这样的话时，无疑会引发更多的仇恨犯罪。（央视记者 刘骁骞）

(责编：艾雯、刘洁妍)