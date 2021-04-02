中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告3月30日在瑞士日内瓦正式发布。在这份长达120页的报告中，联合专家组评估了关于病毒引入人类的4个路径，并对下一步研究提出了建议。

报告发布后，多位国际专家对中国在病毒溯源研究中的积极合作予以肯定，认为其中的成果为漫长的病毒溯源工作开了个好头。

然而此时，个别国家“逢中必反”的老毛病又犯了：美国纠集少数国家发表所谓“联合声明”，公然质疑否定报告内容，“又双叒”一次站在国际社会对立面。

事实上，疫情暴发以来，美西方国家的一些政客和媒体总惦记着借病毒源头问题找茬、甩锅、碰瓷中国，不遗余力将这一问题政治化，手段花样频出。

早在此次中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告发布前，美方政客就已经开始撺掇其他国家搞所谓的“联合声明”，但响应者寥寥，足见这一做法不得人心。

与个别国家借病毒溯源胡搅蛮缠、伺机散布“政治病毒”形成鲜明对比的，是中方始终坚持，溯源是科学问题，应该由全球科学家合作开展有关工作，并始终以开放、透明、负责任的态度，同世卫组织就病毒溯源问题开展密切合作。

为支持此次联合溯源研究，中方应世卫组织方面和国际专家组要求，组织了中国相关领域顶级专家参与溯源工作，并动员大量技术人员为联合专家组搜集数据和资料提供必要支撑。

来自荷兰的玛丽昂·科普曼斯博士就表示，中外专家在武汉实地调研之前就已多次远程协作，即便在外方专家在华隔离期间仍在联合办公，双方建立起非常深入的合作关系。未来专家组将依据科学线索继续寻找病毒源头。

在武汉期间，联合专家组共同研究了大量的疫情相关数据资料，现场考察了包括金银潭医院、华南海鲜市场、中科院武汉病毒研究所在内的9家单位，与医务人员、实验室人员、科研人员、市场管理人员及商户、社区工作者、康复患者、牺牲医务人员家属、居民等进行广泛交流。

世卫组织专家组成员在不同场合多次表示，“想去的地方都去了，想见的人都见了”，在工作中“感到中国同行们的坦率和值得信任，得到了重要的新数据，也了解了更多关于病毒传播途径的信息”。

2月9日，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组在武汉举行新闻发布会 新华社记者 程敏 摄

科学、专业、严谨的工作，在最终的报告中也得到了充分体现。正如国际专家组组长彼得·安巴雷克所说：“我认为报告的篇幅、材料的数量、报告的结果分析和数据，本身就已经说明了合作的程度。”他认为，“如果没有与中国同事强有力的良好合作，我们会得到一份没啥研究成果的、很小的报告。”

然而个别国家和媒体却置大量科学研究和事实于不顾，炒作一些所谓“科学家”的公开信，质疑此次联合研究的独立性。

有分析指出，他们这样做的目的，无非是想把水搅浑，掩盖自身抗疫不力、导致成千上万的本国民众因疫情而失去生命的事实；无非是想转移视线，掩盖自己抢夺抗疫物资，导致其他国家特别是发展中国家无新冠疫苗可供的事实。

3月14日，美国纽约市举行纪念活动，悼念该市超过3万名新冠逝者。目前，美国累计确诊病例超过3100万例，累计死亡病例超过56万例，均为全球最多。 新华社记者 王迎 摄

习惯于先入为主，习惯于搞有罪推定，只要他们没有达到自己的目的，得出的结论不是他们想要的，他们就会扣上各种罪名，说不独立、不开放、不透明，这是某些西方政客的一贯伎俩。然而事实却一再证明，每次他们都会惨遭打脸。

病毒溯源是为了摸清楚病毒从何而来、通过何种方式传播到人类，这项工作将为当下和未来人类防范类似事件提供帮助。

此次发布的报告，提出了联合专家组下一步研究的建议，包括在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例，由全球科学家在多国多地寻找可能成为病毒宿主的动物物种等。这意味着，溯源工作需要长期持续努力，需要有序有效开展，需要全球合作。不能把眼光聚焦在某地或某个时间，应该是全球视角，在全球协同下，有重点、有部署地推进。

那么问题来了，在疫情和溯源问题上，美方什么时候也能像中方一样开放和透明？什么时候才能邀请世卫组织专家赴美国开展溯源考察？什么时候才愿意开放德特里克堡生物基地给国际专家参观调查或研究？

(责编：艾雯、刘洁妍)