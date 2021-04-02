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全球连线：保持与人民紧密联系、不断顺应人民期待的政党——埃及社会主义党总书记沙班眼中的中国共产党

2021年04月02日11:26 | 来源：新华网
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新华社开罗4月2日电全球连线：保持与人民紧密联系、不断顺应人民期待的政党——埃及社会主义党总书记沙班眼中的中国共产党

新华社记者李碧念 吴丹妮

“建党一百年来，中国共产党依靠人民，艰苦奋斗，不断顺应人民的期待，这个政党是可以供各国政党学习的典范。”埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班日前在位于开罗的该党总部接受新华社记者专访时如是说。

沙班说，中国共产党成功满足了人民对国家富强的期待，带领中国实现了经济持续快速增长，中国一跃成为世界第二大经济体，这堪称人类经济发展史上的奇迹。

在沙班看来，中国共产党一直保持与人民的紧密联系，向人民兑现承诺，赢得人民信任，通过不断的反腐败进行自我净化，这些都是中国共产党取得巨大成就的原因。

沙班曾三次访华，2016年习近平总书记访问埃及和2018年他自己访华期间，曾两次见到习近平总书记。谈及对习近平总书记的印象，沙班称赞他是“杰出的政治家，坚持自己的信仰，忠诚履行肩负的使命”。

沙班近来撰写了不少关于中国的文章，向埃及各界介绍中国脱贫攻坚成就和抗击新冠疫情经验，目前他正在写一本有关中国发展经验的专著。

沙班认为，在中国共产党坚强领导下，中国很快控制住疫情蔓延，生产生活秩序快速恢复，“这充分体现了中国共产党的执政能力”。此外，中国还向很多国家提供医疗物资援助、介绍抗疫成功经验，这体现了中国共产党推动构建人类命运共同体的决心。

谈及埃及和中国的双边关系，沙班认为，埃中关系正处于历史最好时期，双方合作可真正实现双赢。他介绍说，埃及可以向中国学习减贫和基础设施建设经验，可凭借其区位优势在“一带一路”建设中发挥更重要作用。

“中国共产党致力于实现共同富裕，并愿意同全球各国政党一道，为提升人民福祉、构建人类命运共同体而奋斗。”沙班说。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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