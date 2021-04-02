新华社开罗4月2日电 专访：三星堆遗址考古新发现进一步加深了世界对中华文明的认识——访埃及考古学家、前文物部长扎希·哈瓦斯

新华社记者李碧念 马哈茂德·富利

埃及著名考古学家、前文物部长扎希·哈瓦斯日前接受新华社记者专访时表示，此次三星堆遗址考古新发现毫无疑问为辉煌灿烂的中华文明增添浓墨重彩的一笔，也将进一步加深世界对中华文明的认识。

哈瓦斯说，此次新发现的文物包括金面具、金箔和青铜面具等，这些文物可以告诉人们有关古蜀国更多的信息，包括当时人们的宗教信仰、文化生活等等。

“这次发现显示，约3000年前，中华文明就已经有了辉煌的艺术。”哈瓦斯说。

他表示，此次发现只是一个开始，期待未来能有一些更多新发现，比如能够发现文字或者带有铭文的青铜器等，那将告诉人们更多信息，让人们对古蜀国有更清晰和直观的认识。

哈瓦斯说，和三星堆同时期的古埃及正处于新王国时期，在这一时期涌现了拉美西斯二世、阿蒙霍特普三世和图特摩斯三世等著名法老，也诞生了十分灿烂的古埃及文化。

哈瓦斯尽管至今还未到过中国，但他对中国文物印象十分深刻，也一直推动埃中两国在考古领域的合作。

2018年10月，中国社会科学院考古研究所和埃及文物部签署了《中埃卢克索孟图神庙联合考古项目协议》，中埃联合考古队正式组建。11月，中埃卢克索孟图神庙联合考古项目正式开工，这是新中国成立以来中国考古队首次赴埃及进行考古挖掘。

“我有两个愿望，一是中国考古队能够来埃及进行发掘活动，目前很开心能看到这一愿望已经实现；二是我能亲自去一趟中国并参与中国的考古发掘活动，期待这一愿望能早日实现。”哈瓦斯说。

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