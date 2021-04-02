采访“设套”、恶意剪辑、无中生有、虚假操弄……近来，有个别西方媒体极不光彩，昧良心炮制假新闻。其中，美国有线新闻网（CNN）成为“个中翘楚”。

3月19日，CNN报道称新疆男子马木提与他的家人被中国政府强制分离，并由此断定“中国在新疆实施镇压及种族灭绝”。然而，据CGTN调查发现，当时采访的CNN记者不仅谎称自己是马木提的“同学”，伪造身份骗取家属信任，甚至还隐去许多关键信息：比如，声称“心系家人”的马木提在澳大利亚逍遥自在，5年来从未给家里打过一通电话；马木提的妻子于2019年因煽动民族仇恨入狱，事实清楚，证据确凿。

对于这些事实，CNN为何只字不提甚至故意偷换概念？

看似关切新疆的CNN，对基本事实其实毫不关心，相关报道错漏百出。2月11日，在CNN驻华记者大卫·卡尔弗的直播报道中，居然将新疆的位置“按在”广东省内，遭网友群嘲。推特网友表示：“CNN连新疆都不知道在哪儿，又开始对新疆胡言乱语了。”还有网友直言：“入职（CNN）驻华记者，门槛是看会不会编，常识不重要。”

曾经，CNN口号是“真相优先”，如今，“分享刚编出来的故事”却成了CNN的“财富密码”。2019年10月，英国埃塞克斯案震惊世界，CNN在证据不足的情况下妄称“39名中国人偷渡命丧英国货车”，但事实是，英国警方证实这39名遇难者均为越南人。更让人惊诧莫明的是，CNN驻华记者大卫·卡尔弗（David Culver）随后在中国外交部新闻发布会上提出一个“很不合时宜”的问题：“新中国成立70周年来取得了很多成就、发展和进步，为什么中国人却通过这种极端危险的方式逃离？”

这个“假提问”（Fake Questions）表明，真相是什么并不重要， CNN等部分西方媒体长期以来在报道中国时都遵从这样一个逻辑：凡是中国的问题都不是问题本身，而是中国的“原罪”。这个逻辑的起点是对不同制度的意识形态偏见。正如新加坡《联合早报》网站刊文所称，CNN就一场偷渡惨案近乎本能地质疑中国的发展，如此有罪推定凸显了西方舆论的偏见。

有美国网友在社交平台Reddit上评论，CNN写的每个故事都带着“左派好，右翼坏”的预设，对各类议题都有着预设好的口径。第45任美国总统特朗普曾痛批CNN：“我去医院探望军人伤患，CNN却说我心脏病发作，胸口剧痛。这些人都有毒。这个国家的媒体太危险了。我们没有新闻自由。”

钓鱼设套、恶意剪辑、造谣生事……CNN式“编故事”的行径，让世人更加看清了这些媒体的本质，发出了“做人不能太CNN”这样的调侃。如此看来，“假新闻”这顶帽子，戴在CNN头上一点也不冤。

(责编：艾雯、刘洁妍)