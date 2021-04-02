当地时间3月31日，美国纽约警方表示，3月29日纽约市65岁亚裔女性当街遭到殴打一案的嫌疑人已被逮捕。

警方称，殴打亚裔女性的嫌疑人名叫布兰登·埃利奥特，现年38岁，曾在2002年因杀害亲生母亲入狱，于2019年出狱，目前处于假释状态。纽约警方表示，布兰登·埃利奥特面临仇恨犯罪、袭击罪以及袭击未遂罪三项指控。

当地时间3月29日，布兰登·埃利奥特当街撞倒一位亚裔女性，对其腹部反复踢打并发出侮辱性言论。监控录像显示，当时有多名旁观者目睹袭击事件，但无人上前阻止，以致嫌疑人事后毫无阻拦地离开了现场。

纽约一天内发生两起针对亚裔暴力事件

同一天，纽约市发生了另一起亚裔男子受袭事件。视频显示，嫌疑人在地铁的车厢内不断地挥舞拳头殴打被害人的头部，被害人昏迷后嫌疑人逃离现场。

一天之内接连发生两起针对亚裔的严重暴力事件引发了舆论关注，暴露出的美国社会黑暗面遭到网友们的痛批。

“让人惊诧的是居然没有一个人愿意帮他，而是在一旁录像！这就是西方价值观。”

“当行凶者离开，受害者尝试爬起来时，商店里竟然有人把门关上了。这让我们对人性感到绝望。”

“所以请问美国：现在还有谁的命是命？美国应该对自己感到羞耻。这些无辜的受害者，以及两起事件中的袖手旁观让我们无法容忍。美国已经不仅仅在财政上破产了，在道德上更加沦丧。真为那些完全没有上前制止的旁观者感到耻辱。”

美国多州举行抗议活动呼吁停止仇视亚裔

美国针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪不断升级，连日来美国多州民众举行活动，抗议针对亚裔的种族歧视。

当地时间3月30日，美国缅因州波特兰市近百名市民举行反对仇视亚裔示威活动。抗议者们呼吁对抗种族歧视，鼓励受害者寻求帮助。抗议组织者之一琪雅，也曾亲历过种族仇恨犯罪。她告诉记者，不久前的一个晚上，她正在开车载女儿回家路上，这时路边出现一名白人男子，先是对母女二人恶语相向，让她们“滚回自己国家”，随后男子打碎驾驶室窗户，破碎的玻璃险些伤到女儿。

示威者 艾米·琪雅：玻璃碎片飞到了我女儿嘴里，我气疯了，我当时唯一的想法就是如果我不做点什么，就会有坏事发生在我女儿身上，所以我起身开始追击那个人。

反对仇视亚裔的示威抗议活动在全美正在向中小型城市扩散。同一天，伊利诺伊州、纽约州以及加利福尼亚州多地居民也举行了类似活动，呼吁人们停止对亚裔人群的仇视。

(责编：艾雯、刘洁妍)