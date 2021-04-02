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BBC记者“不辞而别” 英学者连发5条推文痛批

2021年04月02日09:41 | 来源：海外网
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沙磊（视频截图）

海外网4月1日电3月31日，英国广播公司（BBC）新闻团队在其官方推特证实，“劣迹斑斑”的驻北京记者沙磊（John Sudworth）离开了中国大陆。对于“不辞而别”的沙磊以及BBC的相关声明，有英国学者连发5条推特予以强烈批评。

英国国际关系评论员和记者汤姆·福迪（Tom Fowdy）在推文中首先表示：“BBC证实沙磊确实已经离开。然而，这是一份可耻的、带有偏见的恶劣声明，显示了BBC在对华（报道上的）欺骗、偏见和意识形态上的懊恼。”

福迪继续指出，“BBC现在甚至都没有试图掩盖这一点”，并提到“BBC天文级别的傲慢、对相反观点的蔑视和平庸的自以为是，确实让它成为了这个星球上最令人难以忍受的新闻机构”。“BBC在中国自断退路这一点上只能怪它自己。尽管它躲在‘新闻自由’的口头禅后，假装自己是真理的仲裁者，但BBC在制造共识以反对中国、并发动新冷战方面，扮演了啦啦队长的角色。”

在最后一条推文中，福迪称，“我们所提到的‘客观、事实’报道与旨在操纵情绪、推动地缘政治对抗、无休止的暴行政治宣传间存在着巨大差异。BBC的报道完全是后者。”

微信截图_20210401104841.png

网友评论截图

除了这位英国学者，也有不少外国网友也揭穿了BBC的真面目，在评论中直指其虚伪。有网友表示：“BBC自豪地宣布，他们的这位假记者将继续在涉华议题上传播谎言，但这一次是从中国台湾来散布假新闻。BBC令人感到羞耻。”网友约翰妮直言：“BBC对真相的定义非常令人难以理解。BBC不仅是骗子，而且妄想力丰富。他们只是把英国帝国主义者的所作所为安插到了其他国家头上。”一位网名为“永恒时钟”的网友称：“我们已经看到BBC在内部政治报道方面有多大的偏见，这家媒体把公正性抛在了脑后”。

对此，外交部发言人华春莹在3月31日记者会上表示，BBC制播了大量带有强烈意识形态偏见的假新闻，严重偏离媒体报道客观、平衡、公正的立场，特别是在涉疆、涉港和涉新冠肺炎疫情问题上散布了大量虚假信息，因此遭到了中国人民的强烈反对。（海外网 张霓）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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