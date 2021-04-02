近来，美国拉拢一些国家对中国进行了系列打压，先是污名化新疆棉花严重损害新疆棉花种植业，又在疫情溯源问题上制造并可能继续制造小动作。而与此同时，美国亚裔在美国国内掀起了抗议歧视和暴力打压的运动。自身内部乱得一塌糊涂，却有精力来指责他国；自身民众的生存权和健康权都不能很好地给予保障，却无端污名他国的人权，美国真是荒谬至极。

美国打着“人权民主自由”的旗号试图改变别的国家，实际上却在搞乱这些国家。美国策动了一系列“颜色革命”，但却没有一个经历颜色革命后的国家真正能实现国泰民安，经济复苏。进入21世纪，美国发动了伊拉克战争，然后始乱终弃，伊拉克人民以为获得了美国所说的解放，结果却陷入更深的深渊。

难道，美国所谓“人权”就是把一个国家搞乱吗？除了口头上高谈阔论，美国对世界各国的贫困负过责任吗？真正为那些贫困的国家做过实实在在的事情吗？

在中国提出“一带一路”倡议，携手世界各国共谋发展的时候，美国却在背后拆台，用所谓的“债务陷阱”等“罪名”抹黑中方的努力。实际上，不仅参与“一带一路”国家没有出现债务陷阱，美国智库中美研究所高级研究员苏拉布·古普塔还指出，中国向非洲国家提供贷款已经超过20年，没有一个国家出现债务危机。

进入21世纪，美国对中国进行责任转移，向中国压担子。但当中国积极承担国际责任，向世界各国提供口罩的时候，美国却宣称这是“口罩外交”。反观美国又对中国做了什么呢？除了诋毁、谩骂、甩锅，还有制裁。在美国身上看不到一点人权的温情，只有赤裸裸的丑恶嘴脸！

美国有选择性地关注一些国家的“人权”，而这些国家多半是被美国视为“对手”的国家。与长期拖欠联合国会费、不断囤积疫苗的美国相比，中国秉持着人类命运共同体理念，派遣维和部队执行神圣使命、全球供应中国疫苗兑现庄严承诺、脱贫攻坚为世界减贫做出贡献……是谁在为世界人权事业添砖加瓦，一望便知。

在越来越多的国家眼中，美国的“人权”不过是空洞的口号。在别国真正出现的困难时候，美国的“人权卫士”总是视而不见；在别国真正需要帮助的时候，美国的“人权卫士”常常充耳不闻。吊诡的是，在别国在正确的发展道路上大步向前的时候，美国的“人权卫士”却开始指手划脚了。所谓“人权卫士”的虚伪性和表演性，一览无遗。

（王帆，外交学院教授）

(责编：艾雯、刘洁妍)