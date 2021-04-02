3月30日，上海合作组织秘书长及有关国家驻华使节和外交官一行来疆参访代表团在新疆国际会展中心参观“新疆的反恐和去极端化斗争主题展”。记者 邹懿摄

天山网-新疆日报讯（记者李行 米日古力·纳斯尔报道）3月30日，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫及有关国家驻华使节和外交官一行30余人的代表团，在中国政府欧亚事务特别代表李辉、自治区人大常委会副主任李学军的陪同下，来新疆参观访问。

前来参观访问的国家使节和外交官来自亚美尼亚、塔吉克斯坦、白俄罗斯、尼泊尔、阿塞拜疆、摩尔多瓦、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、孟加拉国、马来西亚、马尔代夫、格鲁吉亚、印度尼西亚、柬埔寨、哈萨克斯坦、斯里兰卡、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、乌克兰等国。

代表团访疆期间，将赴乌鲁木齐、喀什、阿克苏等地参访主题展、宗教活动场所、脱贫攻坚项目、寄宿制学校等，并走访群众家庭，参加“新疆是个好地方”宣介会。

30日下午抵达乌鲁木齐后，代表团在新疆国际会展中心参观了“新疆的反恐和去极端化斗争主题展”，通过实物、个案展示，代表团成员了解了中国新疆反恐和去极端化的现状，积极评价了中国新疆的反恐、去极端化成果，对中国新疆为打击恐怖主义和极端主义所作出的努力表示支持，希望中国政府能继续采取严厉措施，打击恐怖主义和极端主义，为世界和平作出贡献。

在新疆国际大巴扎，代表团成员充分感受新疆风土人情和多彩文化。地毯、各式各样的艾德莱斯服装、造型各异的手工乐器等极富特色的新疆手工艺品，让代表团成员爱不释手；在乌鲁木齐市天山区白大寺、喀什市艾提尕尔清真寺等处，宗教人士向代表团成员介绍了日常礼拜、教职人员培养以及清真寺“七进两有九配备”情况，大家对中国新疆政府改善宗教活动场所环境、保障信教群众日常需求的各项举措表示赞赏，对中国新疆落实宗教信仰自由政策表示高度认可。

每到一处，代表团成员们认真、细致听取介绍，并与打馕店工人、宗教人士、教师学生等进行深入交流。通过参观访问，代表团成员全面了解新疆社会稳定、民生改善、民族团结、宗教和谐和经济发展等方面取得的成就。

弗拉基米尔·诺罗夫表示，“一带一路”建设为沿线各国提供了新的沟通方式和合作平台，中国新疆是丝绸之路经济带核心区，近年来发展迅速。希望通过参观访问和相互交流，进一步推动各国与中国新疆开展经贸领域务实合作，促进文化交流、民心相通，让彼此的发展前景更加光明。

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