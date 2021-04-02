4月1日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者提问：美国国务卿布林肯向国会提交报告，继续暂停给予香港特殊关税地位，请问中方有何回应？

华春莹：香港发展不靠外国“恩赐”和“施舍”

华春莹表示，美方发表有关报告，罔顾基本事实对香港事务说三道四，对中国中央政府和香港特区政府无端的指责，严重的干涉中国内政，中方对此强烈的不满并表示坚决的反对。

正如大家所看到的，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到了切实贯彻落实，香港居民依法享有的各项权利和自由得到了充分保障，香港的发展取得了举世公认的成就。

香港取得今天的发展成就源于几代香港市民的打拼，源于背靠祖国的巨大优势，从来不是什么任何外国恩赐和施舍的。美方取消或者威胁取消所谓的特殊的待遇，我想也阻挡不了香港发展繁荣的方向，也阻挡不了香港继续融入祖国、贡献国家、获取更大发展空间的大势。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。我们敦促美方尊重事实，停止以任何方式插手香港事务，停止干涉中国内政，为中美关系重返健康稳定发展轨道创造有利条件，而不是制造障碍。

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