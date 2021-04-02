本报记者 赵晓霞

莫易在埃及科技大学举办的中国文化日活动中演讲。

马婷参加第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛，获得了黎巴嫩赛区三等奖。

“微笑的雪，为大地开花；爱洒向手心，纯洁无瑕；那一瞬间，你望着我……”远在黎巴嫩的姑娘马婷隔着屏幕用流利的中文唱起了2022年北京冬奥会志愿者之歌《燃烧的雪花》。“这是我参加‘汉语桥—新媒体里的趣味冬奥’线上交流营时录的，特别喜欢这首歌，歌词传递给听者的是世界充满希望，将来会更加美好。”马婷说。

马婷提到的“新媒体里的趣味冬奥”线上主题交流营，是由教育部中外语言交流合作中心主办、北京语言大学承办的学习中文、体验中国文化活动，为期一周。“期间，来自黎巴嫩、埃及、约旦、摩洛哥、毛里塔尼亚、巴勒斯坦等国的105名学员齐聚‘云端’，一起学习中文、了解中国、交流互鉴。”北京语言大学校长刘利说。

国际中文教育需求旺盛

19岁的黎巴嫩姑娘马琳琳对中文情有独钟，目前正在黎巴嫩大学语言与翻译中心学习中文。“正是因为对中国和中文的热爱以及对中国文化的浓厚兴趣，我报名参加了‘汉语桥—新媒体里的趣味冬奥’线上交流营，每天1小时的线上课，课程包括中文口语课、阅读课和综合课。一周下来，我的中文词汇量得以提升，学会了更多地道的中文表达。”马琳琳说。

对马琳琳来说，交流营最为特别的是向学员展示了和奥运会相关的各种信息，比如介绍即将举行的2022年北京冬奥会的体育场馆、奥运会中将运用到的人工智能技术等。“这些都给我留下了深刻的印象，让我越来越热爱中国。”

大多数学员和马婷、马琳琳一样，因热爱中文、热爱中国文化而选择中文学习线上交流营，他们中不仅有在校学生，也有来自不同行业的在职人员。

数据显示，目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程，中国以外正在学习中文的人数约2500万，累计学习和使用中文的人数近2亿。今年1月25日，中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言，在国际交往中的公信力进一步提升。相关专家表示，这些都从侧面印证了国际中文教育需求旺盛，线上主题交流营受欢迎也是例证。

中文纳入年轻人职业规划

黎巴嫩大学语言与翻译中心主任拉比耶·玛莎拉尼说：“我们生活在一个日益多元化、文化不断扩展的世界里，跨文化读写能力日益成为必需。中文一直被认为是非常重要的语言，尤其是在当今国际商业世界中，总是被不断使用与传播。”

随着世界各国与中国的商贸往来日益密切，中文也被越来越多的年轻人纳入职业规划，成为助力个人发展的一项重要技能。

马婷目前是黎巴嫩大学汉语专业三年级的一名学生，2018年开始正式学习中文。“之所以选择学习中文，就是为了实现我的理想。我多么希望有一天，可以到中国工作或者在黎巴嫩当中文老师。”马婷说。

马婷对中国的向往，在孩提时便播下了种子。当时的她喜欢中国音乐、中国影视剧，也喜欢中国明星，便暗下决心：长大后攻读中文专业。“那时我就在想，学会中文不仅能跟中国人交流、交朋友，还能了解中国，而更吸引我的是可以到中国留学与工作。”

对马婷来说，学习中文并非易事。“中国人中文说得比较快，一开始我听不懂对方在说什么，但通过看中文视频和中文影视作品，我的中文水平有了很大提升，现在比刚学时好很多，可以和中国朋友用中文谈论不同的话题。”

2019年，刚学中文没多久的马婷，为了挑战自己，参加了第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛，获得了黎巴嫩赛区三等奖，这让她感到十分自豪。

“希望我成为一名中文老师或者中文翻译的梦想成真。”马婷认为，那样就可以尽自己的微薄之力，搭建交流平台，让更多人了解中国并爱上这门美丽的语言——中文。

用中文搭建交流平台

就读于埃及科技大学中文系大四的学生莫易是“汉语桥—新媒体里的趣味冬奥”线上交流营的营员，虽然他人在埃及，但对中国却有着别样的感情，“中国于我，是梦、是羁绊、是家人、是心之所向。”

就在5年前，中国对莫易来说还是一个遥远神秘的国度。2016年，莫易家楼上搬来了一位中国阿姨。“看到她，我就觉得特别好奇，中国人是怎么生活的呢？”不久后，莫易迎来了向这位阿姨请教的机会，“阿姨给我家送来了一碗饺子，跟我说‘尝尝吧，这是中国过年吃的食物。’”

一边品尝美食、一边向阿姨请教如何包饺子的莫易第一次体验了中国人的传统节日，也由此开启了他和中国的故事。

2018年，莫易带着对中国的好奇心迈进了埃及科技大学中文系的大门。刚开始学中文的第一周，他就遇到了难题——发音问题。“当时我不明白为什么中文有4个声调，就去请教阿姨，她详细讲解并告诉我只要多练习就没问题，还带着我读声调。”莫易录下了这位阿姨的发音，反复听、反复练，终于从完全分辨不出声调到感觉出差异，再到自己也能准确读出来，“虽然当时觉得很难，但还是想坚持挑战”。

回想自己学习中文的过程，莫易说最开始只是想凭借这门语言找个好工作，但随着学习的深入，对中国的文化越来越感兴趣，希望毕业后能到北京攻读研究生，将来能当一名中文老师，让更多埃及人学会中文，了解中国文化。“这样，我就可以一直和中国在一起，永远不分离！”莫易说。

“我想告诉埃及人，中国不只有功夫，也想告诉中国人，埃及不只有金字塔。我希望能搭建中埃人民的交流之桥，让彼此真正地深入了解。”这是莫易的愿望，也是他在做的工作。

(责编：艾雯、刘洁妍)