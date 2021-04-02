人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“汉语桥—新媒体里的趣味冬奥”线上交流营落幕

中文连接着我们的未来

本报记者 赵晓霞
2021年04月02日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

莫易在埃及科技大学举办的中国文化日活动中演讲。

马婷参加第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛，获得了黎巴嫩赛区三等奖。

“微笑的雪，为大地开花；爱洒向手心，纯洁无瑕；那一瞬间，你望着我……”远在黎巴嫩的姑娘马婷隔着屏幕用流利的中文唱起了2022年北京冬奥会志愿者之歌《燃烧的雪花》。“这是我参加‘汉语桥—新媒体里的趣味冬奥’线上交流营时录的，特别喜欢这首歌，歌词传递给听者的是世界充满希望，将来会更加美好。”马婷说。

马婷提到的“新媒体里的趣味冬奥”线上主题交流营，是由教育部中外语言交流合作中心主办、北京语言大学承办的学习中文、体验中国文化活动，为期一周。“期间，来自黎巴嫩、埃及、约旦、摩洛哥、毛里塔尼亚、巴勒斯坦等国的105名学员齐聚‘云端’，一起学习中文、了解中国、交流互鉴。”北京语言大学校长刘利说。

国际中文教育需求旺盛

19岁的黎巴嫩姑娘马琳琳对中文情有独钟，目前正在黎巴嫩大学语言与翻译中心学习中文。“正是因为对中国和中文的热爱以及对中国文化的浓厚兴趣，我报名参加了‘汉语桥—新媒体里的趣味冬奥’线上交流营，每天1小时的线上课，课程包括中文口语课、阅读课和综合课。一周下来，我的中文词汇量得以提升，学会了更多地道的中文表达。”马琳琳说。

对马琳琳来说，交流营最为特别的是向学员展示了和奥运会相关的各种信息，比如介绍即将举行的2022年北京冬奥会的体育场馆、奥运会中将运用到的人工智能技术等。“这些都给我留下了深刻的印象，让我越来越热爱中国。”

大多数学员和马婷、马琳琳一样，因热爱中文、热爱中国文化而选择中文学习线上交流营，他们中不仅有在校学生，也有来自不同行业的在职人员。

数据显示，目前全球已有70多个国家将中文纳入国民教育体系，4000多所国外大学开设了中文课程，中国以外正在学习中文的人数约2500万，累计学习和使用中文的人数近2亿。今年1月25日，中文正式成为联合国世界旅游组织官方语言，在国际交往中的公信力进一步提升。相关专家表示，这些都从侧面印证了国际中文教育需求旺盛，线上主题交流营受欢迎也是例证。

中文纳入年轻人职业规划

黎巴嫩大学语言与翻译中心主任拉比耶·玛莎拉尼说：“我们生活在一个日益多元化、文化不断扩展的世界里，跨文化读写能力日益成为必需。中文一直被认为是非常重要的语言，尤其是在当今国际商业世界中，总是被不断使用与传播。”

随着世界各国与中国的商贸往来日益密切，中文也被越来越多的年轻人纳入职业规划，成为助力个人发展的一项重要技能。

马婷目前是黎巴嫩大学汉语专业三年级的一名学生，2018年开始正式学习中文。“之所以选择学习中文，就是为了实现我的理想。我多么希望有一天，可以到中国工作或者在黎巴嫩当中文老师。”马婷说。

马婷对中国的向往，在孩提时便播下了种子。当时的她喜欢中国音乐、中国影视剧，也喜欢中国明星，便暗下决心：长大后攻读中文专业。“那时我就在想，学会中文不仅能跟中国人交流、交朋友，还能了解中国，而更吸引我的是可以到中国留学与工作。”

对马婷来说，学习中文并非易事。“中国人中文说得比较快，一开始我听不懂对方在说什么，但通过看中文视频和中文影视作品，我的中文水平有了很大提升，现在比刚学时好很多，可以和中国朋友用中文谈论不同的话题。”

2019年，刚学中文没多久的马婷，为了挑战自己，参加了第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛，获得了黎巴嫩赛区三等奖，这让她感到十分自豪。

“希望我成为一名中文老师或者中文翻译的梦想成真。”马婷认为，那样就可以尽自己的微薄之力，搭建交流平台，让更多人了解中国并爱上这门美丽的语言——中文。

用中文搭建交流平台

就读于埃及科技大学中文系大四的学生莫易是“汉语桥—新媒体里的趣味冬奥”线上交流营的营员，虽然他人在埃及，但对中国却有着别样的感情，“中国于我，是梦、是羁绊、是家人、是心之所向。”

就在5年前，中国对莫易来说还是一个遥远神秘的国度。2016年，莫易家楼上搬来了一位中国阿姨。“看到她，我就觉得特别好奇，中国人是怎么生活的呢？”不久后，莫易迎来了向这位阿姨请教的机会，“阿姨给我家送来了一碗饺子，跟我说‘尝尝吧，这是中国过年吃的食物。’”

一边品尝美食、一边向阿姨请教如何包饺子的莫易第一次体验了中国人的传统节日，也由此开启了他和中国的故事。

2018年，莫易带着对中国的好奇心迈进了埃及科技大学中文系的大门。刚开始学中文的第一周，他就遇到了难题——发音问题。“当时我不明白为什么中文有4个声调，就去请教阿姨，她详细讲解并告诉我只要多练习就没问题，还带着我读声调。”莫易录下了这位阿姨的发音，反复听、反复练，终于从完全分辨不出声调到感觉出差异，再到自己也能准确读出来，“虽然当时觉得很难，但还是想坚持挑战”。

回想自己学习中文的过程，莫易说最开始只是想凭借这门语言找个好工作，但随着学习的深入，对中国的文化越来越感兴趣，希望毕业后能到北京攻读研究生，将来能当一名中文老师，让更多埃及人学会中文，了解中国文化。“这样，我就可以一直和中国在一起，永远不分离！”莫易说。

“我想告诉埃及人，中国不只有功夫，也想告诉中国人，埃及不只有金字塔。我希望能搭建中埃人民的交流之桥，让彼此真正地深入了解。”这是莫易的愿望，也是他在做的工作。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部