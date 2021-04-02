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专访：新冠病毒溯源应在世界其他地区继续开展——访世卫组织专家组澳大利亚专家多米尼克·德怀尔

2021年04月02日08:24 | 来源：新华网
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新华社悉尼4月1日电 专访：新冠病毒溯源应在世界其他地区继续开展——访世卫组织专家组澳大利亚专家多米尼克·德怀尔

新华社记者郝亚琳

世界卫生组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、澳大利亚悉尼大学教授多米尼克·德怀尔1日接受新华社记者专访时说，专家组的武汉之行为病毒溯源后续工作设定了框架，病毒溯源工作应在世界其他地区继续开展。

德怀尔表示，关于病毒的来源有不少假说和猜想，专家组汇总分析了各种证据并给出了最有可能的解释。专家组在武汉查看了大量资料和数据，就不少结论和建议达成了共识，为今后病毒溯源工作继续开展设定了框架。

“我们实地探访了武汉病毒研究所和其他一些实验室……基于我们所掌握的证据，新冠病毒极不可能来自实验室泄漏。”他说。

对于个别媒体质疑日前所发布的中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，德怀尔表示这也在专家组意料之中。他们作为独立的专家给出意见，但别人如何去看待他们无法左右，这也恰恰说明病毒溯源工作的困难以及还有更多工作需要做。

德怀尔表示，目前很重要的一项工作就是继续寻找新冠病毒动物源头。这项工作有必要在世界其他地区开展。与此同时，所有国家都应尽可能弄清首个确诊病例发现前的情况，以免漏掉可能更早的病例。

德怀尔日前还在澳《对话》网站上再次撰文，呼吁各国加强病毒溯源合作，而不是将这一问题政治化。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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