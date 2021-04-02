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日本部分地区将再次收紧新冠疫情防控措施

2021年04月02日08:22 | 来源：新华社
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新华社东京4月1日电（记者华义）由于局部地区疫情反弹明显，日本首相菅义伟1日宣布，该国部分地区将从4月5日起实施“蔓延防止等重点措施”，加大对这些地区人员活动的防疫限制等。这也是日本首次宣布实施这一措施。

“蔓延防止等重点措施”是今年2月日本新修订的《新型流感等对策特别措施法》中新设的一种疫情应对措施。它是疫情出现扩大迹象时，为避免进入紧急状态而采取的一种对策，力度小于紧急状态。

菅义伟1日晚宣布，大阪府、兵库县和宫城县三地的大阪市、神户市等六市将从4月5日起实施“蔓延防止等重点措施”，持续到5月5日。根据这一措施，上述地区的地方政府将要求餐饮店等商家每天20时后停止营业，对于配合缩短营业时间要求的商家给予一定补贴，对于不配合要求的商家可处以20万日元（约合1.2万元人民币）以下罚款。此外，大型活动将设置5000人的入场人数上限。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间4月1日20时（北京时间19时），日本新增新冠确诊病例2605例，连续3天新增病例超过2000例，累计确诊477773例；新增死亡18例，累计死亡9194例。

截至4月1日20时，东京都新增确诊病例475例，是3月22日解除紧急状态以来新增病例最多的一天；大阪府新增确诊病例616例，连续3天新增病例超过东京都。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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