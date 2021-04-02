新华社萨拉热窝4月1日电（记者张修智）据中国驻波黑大使馆1日消息，日前使馆向波黑莫斯塔尔市捐赠一批抗疫物资。中国驻波黑大使季平出席捐赠仪式并会见莫斯塔尔市长科尔迪奇和卫生院院长贝万达。

季平说，中波两国人民在疫情中同舟共济，中方愿继续向波方提供力所能及的帮助，加强抗疫经验交流，携手推动构建人类卫生健康共同体。地方合作是中波合作和中国-中东欧国家合作的重要组成部分，期待莫斯塔尔市加强与银川市等中国城市友好交流，拓展在基建、贸易、旅游、教育等领域合作，共同实现经济社会复苏与发展，丰富中波关系内涵。

科尔迪奇表示，莫斯塔尔市第三波疫情来势汹汹，医疗机构抗疫物资紧缺，此时中国使馆向莫斯塔尔市卫生院捐赠抗疫物资犹如雪中送炭，他对此深表感谢。莫斯塔尔市愿充分利用“一带一路”倡议和中国-中东欧国家合作带来的机遇，以明年莫斯塔尔市与银川市建立友好合作关系20周年为契机，深挖对华合作潜力，探讨在基建、旅游等领域开展务实合作。

贝万达向中国使馆致谢并表示，莫斯塔尔市卫生院期待与中方医疗专家开展交流，借鉴中方在疫情防控、诊疗和疫苗接种等方面的有益经验。疫情过后，莫斯塔尔市卫生院愿充分发挥自身作用，为来波旅游的中国游客提供医疗便利，为两国旅游合作和友好交往尽绵薄之力。

(责编：艾雯、刘洁妍)