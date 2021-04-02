新华社利雅得4月1日电（记者涂一帆 胡冠）石油输出国组织（欧佩克）和非欧佩克产油国1日同意，在从5月开始的3个月里逐步增加石油产量。

欧佩克与非欧佩克产油国当天以视频方式举行部长级会议。会议声明说，成员国就今年5月、6月和7月提高产量的水平达成一致，并将继续遵守每月举行部长级会议以评估市场状况并决定下个月产量调整规模的机制，每月调整幅度不超过日均50万桶。

声明说，在主要经济体的新冠疫苗接种计划和刺激方案支持下，世界能源市场有所改善，但欧佩克与非欧佩克产油国注意到，近几周出现的波动需要成员国继续采取谨慎的方法来监测市场发展。

根据欧佩克官方网站公布的各国产量配额计算，欧佩克与非欧佩克产油国5月将每日增加35万桶，6月增产幅度与5月相同，7月产量每日增加44.1万桶。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼当天表示，面对疫情对经济的冲击，全球石油需求复苏不均衡。在经济复苏出现无可争议的迹象之前，欧佩克和非欧佩克产油国在决定未来石油产量水平时仍应保持谨慎态度。

按照2020年12月3日达成的协议，欧佩克和非欧佩克产油国2021年1月日均增产50万桶，各方每月将举行部长级会议，以评估市场状况并决定下个月的产量调整规模，每月调整幅度不超过日均50万桶。欧佩克与非欧佩克产油国今年1月初召开会议，就2月、3月原油产量达成一致，并于3月4日同意继续维持大部分减产政策至4月。（参与记者：于涛）

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