美国政府一项调查显示，美国与墨西哥边境2021财年可能迎来多达18.4万难民儿童及非法移民儿童，或将创下有记录以来的新高。

路透社3月31日援引美国海关与边境保护局一份内部文件报道，这项调查针对尝试“独自”入境美国的非法移民儿童及难民儿童，其界定标准是没有父母陪同。因此，有些孩子可能由“蛇头”偷偷送入美国，有些孩子可能跟随其他亲属尝试越境。由于美国遣返墨西哥非法移民速度快，文件数据不含来自墨西哥的儿童。

调查预测，在起始于2020年10月1日的2021财年，美墨边境可能迎来15.9万至18.4万名非法移民儿童及难民儿童，或将刷新2010年有记录以来的最高纪录。当前最高纪录是2019年的约7.6万人。

今年3月试图越境进入美国的非法移民儿童及难民儿童数据预计4月上旬发布。美国海关与边境保护局根据截至3月19日的统计人数初步估算，全月总人数可能达到1.5万人，有望创下2010年以来的单月新高。当前最高纪录是2019年5月的约1.15万人。

截至3月29日，美国各地收容中心共有超过1.2万名非法移民儿童及难民儿童。预计到今年9月，这一人数可能增至5.3万。这些收容中心受美国卫生与公共服务部监管。

随着美国民主党籍总统约瑟夫·拜登放宽前任特朗普政府对移民所作限制，近来试图非法入境的移民数量明显增加，其中多数来自中美洲。

美国与墨西哥签有遣返非法移民的双边协议，因此美方遣返墨西哥籍非法移民的速度“非常快”，在统计移民儿童数量时不含墨西哥儿童。

不少人担忧，美国关押儿童场所人满为患，防疫难度加大，可能酿成人道主义危机。

2018年，当时的美国特朗普政府被曝强行拆散数以千计非法移民家庭，对成年人实施拘捕、遣返回国等措施，对儿童则先羁押、后续另行安置，甚至有孩子被关在笼子里哇哇哭喊，招致联合国和国内外舆论炮轰。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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