新华社布鲁塞尔4月1日电（记者陈文仙 李骥志）欧盟1日发表声明说，伊朗核问题全面协议相关方将于2日举行视频会议，讨论美国可能重回这一协议的前景。

声明说，本次会议将由欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉代表欧盟外交和安全政策高级代表博雷利主持。来自中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗的代表将参加会议。与会者将讨论“美国可能重回伊核协议的前景以及如何确保各方充分和有效地执行该协议”。

美国国务院发言人普赖斯当天在例行记者会上表示，美方对欧盟主持此次会议表示欢迎。美方一直在与盟友提出并探讨方法，以实现美国和伊朗共同恢复遵守伊核协议。

据美国媒体报道，美国政府准备于近日提出一项新建议以打破美伊僵局，该建议要求伊朗停止部分核活动以换取美国解除部分对伊制裁。

另据伊朗国家电视台报道，伊朗总统鲁哈尼1日批评美国政府迟迟不重回伊核协议。鲁哈尼说，正如伊朗最高领袖哈梅内伊所说，如果美国重回伊核协议，伊朗也将恢复履行其承诺。对地区和整个世界而言，“这将是一个双赢的交易”，但美国人不理解这一点，未能抓住这个“黄金机会”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。（参与记者：刘品然、高文成）

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