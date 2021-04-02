德国阿尔蔡县居民在一辆“市民巴士”前留影。

意大利蒙特切利奥村风貌。

波兰格鲁耶茨县的苹果园中，果农正在装运苹果。

资料图片

德国杜罗特村的杂货铺里，店员正在包装商品。

本报记者 李 强摄

美好乡村生活离不开健全的公共服务。很多国家将城市先进公共服务管理经验向乡村延伸，在垃圾分类回收、高速网络覆盖、文化设施建设、农业技术培训等方面发力，为便利农民生产生活做出了有益的探索，也吸引了更多人来到乡村

德国

村民参与公共服务设施建设

本报记者 花 放

埃佩尔斯海姆村位于德国西部的莱茵兰—普法尔茨州。在这个只有约1300人的村庄中，居住着近250名65岁以上的老年人。副村长尼科·齐默尔告诉记者，村里不少老人都是独居，还有人身体残疾，购物和看病一度只能依赖邻居的帮助。从2018年开始，该村所属的阿尔蔡县推出了“市民巴士”公共服务项目，辖区内村民只需拨打热线电话，就可预约车辆免费接送他们前往诊所和超市等地。今年1月，因疫情停摆的“市民巴士”重启运营，接送老人就近接种新冠疫苗。

截至今年1月，莱茵兰—普法尔茨州共开通了84个“市民巴士”项目。阿尔蔡县的项目不仅得到州政府分配的8500欧元（1欧元约合7.8元人民币）启动基金，还得到了欧盟农业农村发展基金的补助。其中，欧盟负责承担60%的购车费用，余下的40%购车费及80%的车辆日常运营维护费由县里负责，各村只需支付20%的运营维护费用。

“市民巴士”是德国不断完善农村公共服务的一个缩影。提升公共服务水平是德国乡村振兴的一项工作重点。上世纪80年代，德国政府开始推动系统性的“乡村更新计划”，通过提供补贴、贷款和担保等方式，提升各地村庄的公共服务基础设施水平。根据德国《“改善农业结构和海岸保护”共同任务法》，联邦政府和各州共同为改善农村公共服务提供资金，各州根据具体情况对来自欧盟、德国和联邦州3个层面的资金进行规划。得益于政府在政策和经济层面的支持，德国各地农村在发展过程中没有出现产业、资源和人口过度向大城市集中的现象。

德国还充分调动村民的主观能动性，鼓励人们自己动手建设美丽乡村。以阿尔蔡县的“市民巴士”运营团队为例，这个40人的团队成员都是本地村民，他们主动申请，利用业余时间承担司机和协调员等工作。此举不仅大大增强了村民的参与度和归属感，也进一步推动了当地的公共服务建设。

杜罗特村同样位于莱茵兰—普法尔茨州，该村从上世纪90年代初参与了“乡村更新计划”。如今，村中的破旧房屋已“旧貌换新颜”：主要街道两侧红瓦白墙的尖顶德式乡村建筑，全部由村民自主设计装饰。村中心一座200多年历史的农庄已改造成为文化活动中心。这座名为“舒马赫之屋”的建筑主要用于村民日常聚会以及开展公共活动，中心二楼还专门为村里的孩子设立了图书馆。

曼弗雷德·珀尔曾担任杜罗特村的村长，他自豪地介绍道，“舒马赫之屋”由全体村民共同参与改建，在长达6年的改建过程中，村民们付出了超过3000小时的义务劳动。在改造的同时，村民还自发对村庄的整体环境进行了美化：早已荒废的护城河沟渠被改造成生态漫步道；废弃的手压水井和蓄水池，则改成了街道景观和小公园……目前，村民还在不断对村庄进行建设完善。

意大利

完善垃圾分类服务构建美丽乡村

本报记者 叶 琦

在罗马城区东北近30公里的蒙特切利奥村，广袤的田野和连绵的山丘之间，一间间错落有致的农舍点缀其中，构成了一幅美丽的田园画卷。这里不仅生产优质葡萄酒、橄榄油和奶制品，也是罗马城区市民的热门旅游目的地。

走入蒙特切利奥村，整洁的卫生环境让每一位来访者印象深刻。这离不开当地政府完善的垃圾收集和处理措施。“村里的垃圾由市政部门统一收集，垃圾箱和处理费用则由地方政府征收的税费支付。”蒙特切利奥村村民马可·马格里尼介绍道，一般而言，农户家中放有两个不同颜色的垃圾箱，分别装有机和无机垃圾。村民需提前将垃圾分类打包，对于不进行分类或分类不当的家庭，工作人员会拒收甚至进行罚款。

农业在意大利国民经济中占据重要地位。在很长一段时间里，农业生产和农民生活过程中产生的垃圾和废料是困扰该国农村治理的一个问题。

意大利一家农业志愿者机构的负责人罗曼诺·马格里尼表示，“垃圾处理对整个农业生态系统具有重要影响，政府必须为此提供引导和公共服务。”为完善垃圾处理，意大利在全国大部分村庄推出了名为“上门回收垃圾服务”的公共服务系统，由各大区根据情况进行自主运营。

在具体实施层面，意大利各大区都提供了多种垃圾回收方式，便于农村居民根据自身需要进行选择，最大化提升垃圾处理效率。在意大利北部的艾米利亚—罗马涅大区，政府为农民提供了以下几种方式：规模较大的农业合作社可交由其下设的垃圾回收公司处理；已向意环境保护部下设农业垃圾回收公司注册的村民，可享受上门垃圾回收服务；其他农村居民可选择自行将垃圾运送至指定处理站，或提前将垃圾分类打包，由政府派出的垃圾回收人员定期收集。

此外，意大利各地政府针对不同类别的垃圾制定了严格的回收时间安排。以蒙特切利奥村所在的圭多尼亚镇为例，“上门回收垃圾服务”系统规定，有机物每周收集3次，其他类型的垃圾每周收集1次。晚8时至次日凌晨5时，民众须将垃圾放在门外指定位置或相应的垃圾箱中，由回收人员上门收集。

从上世纪80年代起，意大利还颁布了一系列法律法规，对农业垃圾的分类、存储、回收和循环利用全流程进行规范。地方各级政府也因地制宜，根据自身农业生产活动的特点制定适合本地区的地方性法规。例如，在畜牧业较为发达的托斯卡纳大区，当地政府针对如何处理牲畜粪便等进行了立法。

当前，意大利中央和地方各级政府积极开展多种形式的宣传，为农村居民详细解读各类垃圾处理的规定和措施，普及环保理念。意各级农业和环保部门印制了图文并茂的宣传手册，对如何正确分类处理、临时存放农业垃圾等进行讲解，并提供农村垃圾处理企业的联系方式及其他相关服务信息。

诗意的田园生活令人向往。意农业联合会主席埃托尔·普兰迪尼表示：“垃圾分类回收和循环利用不仅是保护农业生产活动赖以依存的自然环境，也是保护农业生产者的自身利益。”

西班牙

高速网络覆盖缓解乡村人口流失

本报记者 姜 波

2020年6月，马德里市居民冈萨洛·阿隆索所在的企业改为远程办公。听说马德里自治区北郊的乡镇马达尔科接入了高速网络，可以实现线上办公，一直希望有更多机会亲近自然的阿隆索立即决定搬去那里生活。马达尔科群山环抱，风景优美。去年以来，像阿隆索一样搬到马达尔科居住的民众还有很多，发达的网络覆盖是吸引他们的一个重要因素。

近年来，西班牙乡村人口流失现象有所加重。为缓解乡村“空心化”趋势，西班牙各地政府不断加大资金投入，缩小城乡在基础设施和公共服务等领域的差距。

以马德里自治区为例，2018年，当地政府推出乡村振兴战略，在2018—2021年间投入1.3亿欧元，出台了包括加强农村住房保障，增加就业机会，改善农村教育、交通和医疗等近百项举措。位于西班牙中部的卡斯蒂利亚—拉曼查自治区正在制定《乡村发展和防止人口流失法》，提出将对居住在乡村的居民实施税费减免，并对乡镇企业给予一定的财税优惠。

在众多举措中，保障乡村地区的高速网络接入，以此为基础带动当地经济社会发展的数字化战略成为西班牙乡村振兴的一项重点。2020年7月，西政府推出“西班牙数字2025”计划，宣布在未来5年内投入1400亿欧元，推动该国实现全面数字化转型，包括实现高速网络覆盖全国人口、提高数字联通性等。

今年2月，马德里自治区政府宣布该地区所有乡镇都已实现光纤网络覆盖，这为乡村居民实现远程办公、接受在线教育和其他数字服务奠定了坚实基础。“网络的联通对减缓农村人口流失具有重要作用。”马达尔科镇长艾娃表示，互联网的接入不仅便利了民众生活，还帮助当地农户拓展了农产品市场。光纤网络铺设完成后，艾娃推动实施了“从牧场到家”项目，联合该地区农户线上销售当地肉类产品。在位于马德里自治区的乡镇比亚曼里科，居民奥斯卡原本打算将企业搬迁到规模更大的工业区。在接入高速网络后，看到了更大发展机遇的奥斯卡决定留在当地经营。

高速网络的普及也推动了其他乡村公共服务领域的改善和优化。从2017年7月开始，西班牙西北部的卡斯蒂利亚—莱昂自治区推出“乡村地区智慧化”项目，将智慧城市模式引入乡村地区，通过在地区内安装网络传感器，优化街道照明、垃圾收集等公共服务。在卡斯蒂利亚—拉曼查自治区，当地政府面向校园推出“卡尔门塔项目”，旨在利用新技术让教育方式更加现代化。当地不少乡村学校也参与了这一项目，教室设置交互式显示屏，以平板电脑取代纸质教科书。未来，当地计划让更多乡村学校加入该项目。

如今，西班牙乡镇互联网的普及不仅让更多居民留在了乡村，还吸引了很多向往自然生活的城里人。据统计，仅2020年，马德里自治区78个人口少于2500人的乡镇中，有69个都实现了常住人口增长。

波兰

技术指导服务为农业发展赋能

本报记者 于 洋

在波兰格鲁耶茨县，果农莱谢克家的房屋就建在自己的果园里。前屋后园，是很多波兰农民典型的居住模式。莱谢克的果园占地21公顷，年产约500吨苹果，在当地规模较大。新春伊始，冬日的冰雪刚刚融化，波兰布尔维诺夫农业咨询中心的专家就来到莱谢克的果园，介绍新的苹果种类，并指导他平整土地、修剪果枝，为新一年的果树种植做好准备。

作为欧盟最大的苹果生产国之一，波兰的苹果出口在农产品出口方面占据重要地位。莱谢克的果园种植着6个苹果品种，产品80%出口国外。莱谢克认为，随着波兰政府对农业技术领域的持续投入，该国农业和农村发展水平正不断取得进步。“近年来，农业咨询中心对我们的苹果种植提供了全流程的技术指导和帮助，我们还与高校密切联系，对苹果的新品育种和栽植都严格执行科学化管理。”

波兰是欧洲传统农业大国，农村人口约占总人口的40%，农业和农村发展是该国政府关注的重点议题。长期以来，波兰农场规模相对较小、生产效率较低等问题成为制约农业发展的突出因素。近年来，波兰政府为农民提供农业技术指导服务。提高农业科技含量、提升农产品品质，成为其农业发展的亮点。波兰政府建立了较为完善的农业科研和技术推广体系。目前，全国有50多个农业类科研院所，农业科研预算占政府科研财政总预算的15%左右。该国农业和农村发展部所属各研究所在全国各主产区都设有试验站，负责为所在地区农民提供技术服务。

布尔维诺夫农业咨询中心是波兰最大的农业咨询中心之一，有200多名农业技术人员和专家，设立了多个分支机构。中心主任德罗兹多夫斯基说：“我们通过开办研讨会、培训班和竞赛等方式，将科研机构与各地的农会组织进行联系对接。我们还定期出版相关刊物，并为农民提供农技相关的数据资源库。”

波兰政府还在全国各省和各地区设有多个农业服务中心，为农业生产和农民提供技术支持。这些服务中心由政府设立，各级服务中心工作人员约有数千人。他们常年深入村庄，为农民提供农业技术出版物，组织农户参观相关企业，为他们免费进行农业信息、新技术培训等。

当前，技术的不断普及正让波兰的农业发展实现质的提升。华沙高等农学院教授苏莱夫斯基说，“近年来，波兰农产品出口额连年上升，说明通过提供农业技术服务振兴农业发展的道路是正确的。”

莱谢克的果园已有近百年历史，他的家族见证了波兰的农业发展变迁。他感叹道，“现在是波兰农村发展最好的时候。我希望农村能留住更多年轻人，继承波兰农业的优良传统，打造充满竞争力的现代农业。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)