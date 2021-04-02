本报驻意大利记者 叶 琦

意大利总理德拉吉在近日公布的施政纲领中，将税收改革作为政府的重要工作内容。政府将对个人所得税进行全面修订，简化调整税收结构。意大利税务局还制定了三年税收检查计划，加大偷漏税打击力度。

意大利税务部门估计，目前意大利有16%的应缴税款未支付，偷漏税总额至少达1300亿欧元。意大利税务局计划在2021年至2023年针对小型企业、专业人士和自由职业者等展开大规模税务稽核工作，预计将开展34万笔税务审计，有望收回约446亿欧元的税收。

为提高稽核效率，意大利税务部门还将对纳税人是否按时履行纳税义务及所提供的资产信息准确性进行打分。每名纳税人的综合可靠性指数评估得分从1至10分不等，税务局将根据得分加强对企业和个人的查税力度，尤其是针对得分较低的群体。

税务部门将认真审核比对纳税人的申报内容和金融机构登记内容。根据意大利法律，银行、邮局等机构有义务向税务部门上报储户的银行业务情况，并上传其平均年度余额。银行和其他金融机构还通过其境内外的分支机构，定期以电子通信的方式向意大利税务登记处发送意大利客户的数据。为打击偷漏税，意大利税务部门不断更新检查机制。2020年以来，税务部门通过更加完善的方法来处理纳税人的个人数据信息。在此次检查计划中，税务部门将分批次扩大收集更多纳税人信息。

分析认为，长期以来，意大利偷漏税现象严重。政府致力于通过完善法律法规、提高公民纳税意识等手段，严厉打击偷漏税行为。今年1月，意大利政府还推出措施，以消费返现的形式鼓励民众使用信用卡，通过减少现金消费打击偷税漏税行为。

（本报罗马4月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)