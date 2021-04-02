本报驻埃及记者 周 輖

漫步在茂密森林的交织根系之中、徜徉于海洋深处，当人们正享受自然界的美妙时，迎面却看见成堆的塑料瓶、飘动的垃圾袋、废弃的电子设备……这是近日向公众开放的2020年迪拜世界博览会（延期至今年举行）首个主题场馆“Terra可持续发展馆”中的场景。Terra在拉丁语中是“地球”的意思，展馆用沉浸式体验向游览者诠释人与自然和谐相处之道，警示人们积极探索可持续发展。

展馆顶部宽130米，由1055个光伏面板组成，馆内则利用循环水和替代水源实现自给供电、供水。从主题设计到技术支撑，阿联酋希望通过该展馆激发人们对可持续发展的思考。近年来，随着城市化和人口增加，减排压力不断增大，阿联酋将能源转型和节能减排列入国家发展规划，努力实现经济可持续增长。

在“2021愿景战略”中，阿联酋政府提出了能源多样化、减少化石燃料使用的目标。“2050能源战略”进一步指出，到2050年，清洁能源在阿联酋能源结构中占比要从目前的25%提高至50%，发电过程中碳排放减少70%，能源使用效率提升40%，为阿联酋节省开支约7000亿迪拉姆（1元人民币约合0.56迪拉姆）。

为实现这一目标，阿联酋政府持续布局相关产业和项目。日前，阿联酋国家核监管机构宣布向巴拉卡核电站2号机组颁发运行许可证，核电站整体运营后，将为该国提供约25%的电力，每年碳排放量减少多达2100万吨。阿布扎比正在建设扎夫拉光伏电站项目，这是当前阿联酋4个主要清洁能源项目中最大的一个。该光伏电站总装机容量为2吉瓦，2022年下半年投入使用后将满足约16万户家庭的用电需求，每年减少碳排放超过360万吨。沙迦正在建设中东地区首座垃圾发电站，计划改造一座占地面积47公顷的垃圾填埋场并安装太阳能光伏板。投入使用后，每年可处理30万吨城市固体垃圾，生产电力超42兆瓦，减少二氧化碳排放45万吨。

在不久前举办的阿布扎比可持续发展周活动上，阿联酋还宣布了两大氢能合作计划：一是阿布扎比国家石油公司与两大主权基金组建氢能联盟，助推氢气在阿联酋交通运输和工业领域的应用；二是阿布扎比可再生能源开发商马斯达尔与西门子等公司携手推进“绿氢”示范应用。

“随着全球人口增长，实现可持续发展的使命变得越来越迫切。”阿联酋国务部长苏尔坦表示，阿联酋希望积极实践并搭建可持续发展对话的桥梁，为本地区可再生能源的发展注入信心。

（本报开罗4月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)