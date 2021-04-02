本报驻法国记者 刘玲玲

法国席勒研究所日前在其官网发表由多国专家学者等签署的联合声明，呼吁西方正视中国发展成就，加强与中国合作。声明签署人之一、法国团结与进步党主席雅克·舍米纳德近日接受了本报记者专访。

谈及这份联合声明的由来，舍米纳德表示，近段时间，一些西方国家对中国的态度令人担忧，有识之士必须发出声音。他指出，中国在短时间内消除绝对贫困，并在太空探索、核工业等科技领域取得巨大飞跃。部分西方国家正在制造一种“冷战”局势，十分不利于当下的全球合作。他说：“我们支持中国提出的构建以合作共赢为核心的新型国际关系，应坚持通过共同发展争取实现和平。”

舍米纳德认为，得益于中国共产党的坚强领导和中国政府的有效管理，中国改革开放取得伟大成就，实现了无与伦比的经济社会发展。如今的中国生机勃勃，走出了一条中国特色社会主义发展道路。中国坚持和平发展，没有将其制度和模式强加给其他国家的意愿。

2019年，舍米纳德首次访问中国，参加在西安举行的欧亚经济论坛。通过那次访问，他感受到，中国人民为生活越过越好感到幸福，为中国在国际舞台上发挥越来越大作用感到自豪。去年，中国华中科技大学邀请舍米纳德开授一门课程，分析欧洲视角下的共建“一带一路”，他希望尽快与中国学者、学生就此展开交流。

“西方国家一些智库和媒体关于中国的报告、报道并不真实。”舍米纳德认为，目前的国际秩序存在不公平、不公正之处，一些人自称是研究人员，却参与传播不实信息，实际上加剧了这种不公平、不公正，对世界和平与发展构成威胁。他表示，一些西方国家对中国研究人员采取限制措施，很多专家学者对此持反对意见。“科技和学术发展不应该有边界，希望世界各地的研究人员、工程师等能进行广泛深入合作，为全人类的发展与和平作出贡献。”

“面对新冠肺炎疫情，中国在不到两周的时间内建起专门收治医院，采取有效措施成功控制疫情，并研发、生产有效疫苗，向欧洲、拉丁美洲、非洲和亚洲等地区国家提供援助，是全球抗疫合作的典范。在疫情防控方面，中国人民展现出强大的爱国主义精神，也给法国树立了榜样。”舍米纳德说，中国强大的协调和动员能力值得西方国家学习。

舍米纳德经常参加席勒研究所组织的关于中国主题的研讨会。他说：“正如联合声明所传达的，西方国家应该同中国加强合作，而不是寻求对抗，各国应该在文明对话的前提下，共同促进世界和平与发展。”

（本报巴黎3月31日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 03 版）

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