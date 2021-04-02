十三届全国人大常委会第二十七次会议日前审议通过香港基本法附件一和附件二修订案，对香港特区行政长官和立法会产生办法作出系统修改和完善。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，此次修法将为全面准确贯彻“一国两制”方针、落实“爱国者治港”原则提供坚实的制度保障，帮助香港开创更美好明天。

“把‘爱国者治港’原则制度化、法律化”

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹近年来多次到香港考察、访问。他表示，“一国两制”方针符合香港实际，“爱国者治港”是贯彻“一国两制”方针的应有之义。在任何国家，忠诚于自己的祖国都是公职人员以及竞选公职的人必须遵守的基本政治伦理。美西方一些人试图把香港当作干涉中国内政的筹码，在这个背景下，中国有必要用法律和制度维护香港正常秩序，落实好“爱国者治港”原则，确保爱国者掌握香港管治权。

日本庆应大学教授大西广表示，此次修法回应了香港社会经历大乱之后思安思进的主流民意，从国家层面为填补香港选举制度漏洞、维护国家安全、终结香港政治乱象、落实“爱国者治港”提供了法律依据和制度保障。“希望香港特区政府以此为契机，集中精力恢复经济、改善民生。”

苏丹国际问题专家、《关注报》国际部主任穆斯纳·费赫勒表示，中国全国人大常委会修改完善香港选举制度，具有充分的合宪性和合理性，是朝着正确方向迈出的坚实一步。稳定是香港繁荣发展的先决条件。落实“爱国者治港”，将使香港未来发展更紧密地与中央保持一致，更好地发挥香港所长，更好地抓住机遇融入国家发展大局。

俄新社专栏作家德米特里·科瑟廖夫撰文表示，香港曾接连发生社会动荡，严重危害中国国家主权、安全和香港繁荣稳定，必须及时完善香港选举制度，弥补漏洞。“此次修法最主要目的就是把‘爱国者治港’原则制度化、法律化。这是落实‘爱国者治港’的应有之义，也得到香港市民的普遍支持。”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃在南非主流媒体《商报》上发文表示，任何一个国家都坚信，只有致力于国家发展和统一的人，才有资格进入政府部门工作，才能确保国家安全和利益。香港是中国不可分割的一部分，完善香港特区选举制度是中国内政。

“充分体现香港社会整体利益，提升香港民主质量”

泰中友好协会顾问奔勇表示，香港是中国的香港，“爱国者治港”是“一国两制”方针的必然要求，任何一个国家都不会容许危害国家安全的人进入政权机关。完善香港选举制度，全面落实“爱国者治港”原则，有利于结束香港长期以来的政治乱象，为香港改善民生、发展经济创造更多机遇和空间，维护香港长期繁荣稳定。随着“爱国者治港”原则的有效贯彻，香港特区治理效能将显著提高，各种深层次问题将得到有效解决。

巴尔丹认为，中国中央政府一直在逐步完善立法和制度设计，保障“一国两制”在香港的实施。香港事务是中国内政，外部势力无权干涉，更不应该戴着有色眼镜，甚至造谣中伤，干扰中国中央政府及香港特区政府保障国家统一、繁荣稳定的努力。

尼日利亚和平与冲突解决研究所研究员巴巴图恩德表示，近年来，一些反中乱港分子和本土激进分离势力，在美西方反华势力支持煽动下，利用现行选举制度漏洞进入特区治理架构，肆无忌惮地进行反中乱港活动，散布“港独”主张，抗拒中央管治，阻挠特区政府施政，甚至与外部敌对势力勾连，企图通过操控选举夺取管治权。香港是中国的特别行政区，中国全国人大常委会依法修改完善香港选举制度，是贯彻落实“一国两制”的重要举措。

费赫勒说：“此次修法体现了制度设计的与时俱进，有利于充分体现香港社会整体利益，提升香港民主质量。”

“一定会成为香港重归稳定繁荣发展的重大转折”

埃及《金字塔报》副总编曼苏尔说，通过对选举委员会和立法会的规模、构成以及产生方式的调整，修订后的选举制度拓宽了香港居民的政治参与空间，丰富了民主的形式，更有利于维护香港广大居民的根本利益和整体利益，实现优质民主和社会公平。

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多说：“香港各界以不同形式表达对中国全国人大常委会修改完善香港选举制度的坚定支持，正是对国际上一些诬蔑之词最好、最有力的回应。”更多视野宽阔、具备才干的爱国者加入特区治理架构，有助于香港摆脱政治纷争，把握粤港澳大湾区建设等发展机遇，更好发挥香港国际金融、航运和贸易中心优势，对香港长远发展非常有利，符合香港市民的期望。

巴巴图恩德说，中国中央政府以法治方式和负责任态度维护香港繁荣稳定，“这一定会成为香港重归稳定繁荣发展的重大转折”。把握“十四五”规划、加快粤港澳大湾区建设等重大机遇，更好融入国家发展大局，“相信‘东方之珠’将再放光彩”。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨表示，完善香港选举制度事关中国主权和利益，将进一步给香港带来稳定与和谐，保障包括香港居民在内的全体中国人民的利益。相信未来香港政治、经济、社会和营商环境会进一步改善，国际金融中心的地位会进一步巩固。

（本报北京、布鲁塞尔、东京、喀土穆、阿布贾、约翰内斯堡、曼谷、开罗、莫斯科、里约热内卢、墨西哥城4月1日电 记者曲颂、张朋辉、刘军国、苏航、姜宣、李滢嫣、孙广勇、黄培昭、殷新宇、李晓骁、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2021年04月02日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)