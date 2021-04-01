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埃及苏伊士运河管理局就货船搁浅事故索赔金额将超10亿美元

2021年04月01日23:56 | 来源：新华社
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　　新华社开罗4月1日电（记者吴丹妮）埃及金字塔在线网站1日援引埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶的话报道，运河管理局就“长赐号”货船搁浅事故的一次性索赔金额将超过10亿美元，以补偿运河停运6天造成的损失和相关救援费用。

　　拉比耶说，埃及方面为救援“长赐号”付出极大努力，没有对船体形成较大破坏，保障船上货物安全。运河管理局目前正在计算救援工作的投入成本以及受损河堤的修复费用。据估计，运河被迫停运造成的收入损失约为每天1400万到1500万美元。

　　拉比耶表示，在事故原因调查结束并达成赔偿协议前，“长赐号”不能离开。拉比耶没有排除以诉讼方式索偿的可能，一旦发生诉讼，“长赐号”及船上货物将一直停留在埃及，直至诉讼程序结束。

　　目前，这艘货船正停泊在事发地附近的大苦湖进行检查。

　　3月31日，埃及苏伊士运河管理局正式展开对货轮搁浅事故的调查。拉比耶表示，大风沙尘天气并非导致货轮搁浅的主要原因，不排除人为操作失误的可能。

　　悬挂巴拿马国旗的重型货轮“长赐号”3月23日在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道拥堵。经过连续数天救援后，搁浅货轮29日成功起浮脱浅。运河管理局30日在新闻发布会上表示将努力解决拥堵问题，争取在3天内恢复正常通行。

　　苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交接地带的要冲，连接红海和地中海。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

(责编：郝江震、白宇)

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