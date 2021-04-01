新华社突尼斯4月1日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚民族团结政府（即过渡政府）外交部长曼古什3月31日在的黎波里会见中国驻利比亚使馆临时代办王奇敏。

曼古什表示，利比亚新的民族团结政府期待加强同中国政府的联系，重启两国相关合作机制。希望中方尽快在的黎波里重开使馆，积极考虑在班加西开设领馆，推动中国企业尽早返回利比亚开展项目，助力利经济发展。

王奇敏表示，中方欢迎利比亚组建新的民族团结政府，希望利有关各方以此为契机，加强对话，结束分裂。稳定的环境有利于发展，中方愿同国际社会一道努力，为利比亚恢复稳定和开展重建发挥更大作用。

双方还就其他共同关心的问题交换了意见。

自卡扎菲政权2011年被推翻后，利比亚陷入动荡。受利比亚战事影响，中国驻利比亚使馆2014年撤出利比亚，在邻国突尼斯办公。王奇敏3月28日前往利比亚，与新民族团结政府官员会面。

利比亚国民代表大会3月10日批准新的民族团结政府成立，新民族团结政府16日与卸任的民族团结政府举行了交接仪式。

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