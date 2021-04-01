新华社第比利斯4月1日电（记者李铭）巴库消息：阿塞拜疆从中国采购的首批科兴新冠疫苗4月1日运抵阿首都巴库，阿外交部副部长哈桑诺夫、卫生部副部长加西莫夫、中国驻阿塞拜疆大使郭敏等到机场迎接。

哈桑诺夫和加西莫夫对中国在阿塞拜疆最需要的时候施以援手表示感谢，称这是双方高水平战略互信的最好体现。阿方高度评价了中方积极推进抗疫国际合作，坚定维护多边主义，切实保障疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，这体现了负责任的大国担当。中国疫苗的安全性和可靠性已得到印证，阿政府和民众充分信赖中国疫苗。阿方愿同中方继续深化抗疫合作，推动阿中友好合作关系不断迈上新台阶。

郭敏在致辞中指出，新冠疫情暴发以来，中阿守望相助，共克时艰，携手国际抗疫合作，充分诠释了“患难见真情”的深厚情谊。为体现中阿友好、助力阿塞拜疆早日战胜疫情，中国政府将于近期向阿无偿援助一批中国疫苗，并对阿方从中国采购疫苗提供协助。中方衷心希望中国疫苗能助力阿早日战胜新冠疫情，恢复经济社会繁荣发展。

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