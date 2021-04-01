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综合消息：新冠疫情形势严峻 欧洲多国再度“封禁”

2021年04月01日22:06 | 来源：新华社
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新华社维尔纽斯4月1日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：鉴于当前欧洲地区新冠疫情形势严峻，多个国家在复活节前夕再度实施“封禁”措施。

奥地利卫生部长安朔贝尔3月31日警告说，奥地利目前疫情严峻，已到“紧急刹车”的最后时间窗口，他呼吁民众严格遵守防疫规定。包括首都维也纳在内疫情最为严重的东部三州将从4月1日到11日再度实施严格的“封禁”措施，包括关闭商场和理发店、加强对边境的管控等。

法国总统马克龙3月31日宣布，自4月3日起将在法国本土实行为期4周的封闭隔离措施和宵禁，中小学自4月5日起关闭。他表示，新冠疫苗接种是疫情防控的关键，法国未来将加快这项工作。

瑞典首相勒文3月31日表示，新冠病毒正以“非常高”的速度在瑞典传播。瑞典公共卫生局表示，鉴于当前疫情的严峻形势，瑞典将延长对餐馆、酒吧、健身房以及商场等公共场所实施的防疫限制措施。

克罗地亚内政部长博日诺维奇3月31日宣布，克第三波疫情已经到来，政府决定从4月1日至15日执行一系列新措施，包括缩短餐饮业营业时间、关闭健身房等。

爱沙尼亚、匈牙利等国也表示将延长现行严格疫情防控措施。

3月31日，北马其顿开始大规模接种疫苗。首批通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”获得的2.4万剂新冠疫苗已于3月28日运抵北马其顿，其中2万剂疫苗优先为77岁以上的老人接种。

截至3月31日，罗马尼亚和匈牙利分别已有超过201万人接种至少一剂新冠疫苗。

波兰3月31日报告新增死亡病例653例，创疫情暴发以来单日死亡病例新高。罗马尼亚当天报告现有重症病例1412例，创疫情暴发以来最高纪录。（执笔记者：郭明芳；参与记者：郭春菊、高磊、袁亮、林惠芬、于涛、章亚东、陈序、张保平、陈文仙、徐永春、付一鸣）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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