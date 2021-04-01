新华社北京4月1日电 综合新华社驻外记者报道：美国国务院日前发布《2020年国别人权报告》，对多国人权状况妄加指责。俄罗斯、古巴、尼日利亚、叙利亚等国官员、议员、媒体和专家指出，报告罔顾事实，甚至蓄意栽赃。美国妄图利用人权攻击和干涉他国内政，却无视自身存在的诸多人权问题，是赤裸裸的双重标准和强权政治。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，俄不同意美国的人权报告所作结论。俄罗斯联邦委员会（议会上院）捍卫国家主权和防止干涉临时委员会主席安德烈·克利莫夫说，美国的人权报告违背公认的国际法准则，明显包含“干涉俄主权事务的成分”。针对报告中对俄选举制度和国内立法的评价，克利莫夫说：“就凭美国人的选举制度，轮不到他们给我们提建议。何况这种建议并非公认的国际法准则。”

古巴外交部美国事务处主任费尔南德斯·德·科西奥在社交媒体上发文说，美国在本国境内和世界其他地区公然侵犯人权。美国政府宣称将人权作为外交政策的优先考量，这极其虚伪。通过残酷的经济封锁，美国制造了短缺、贫穷、苦难和社会危机，古巴深受其害。

古巴国际政治研究中心主任、前驻美国大使何塞·卡瓦尼亚斯说，美国作为监禁人数最多、被警察残忍杀害人数最多的国家，却妄评他国人权状况。美国发布的所谓人权报告，是为了凸显美国是“道德灯塔”而其他国家情况“堪忧”。

总部设在委内瑞拉的拉美地区跨国媒体南方电视台报道说，美国的《2020年国别人权报告》谬误百出，对包括委内瑞拉在内的其他国家进行单方面无端攻击，多国已发表声明予以严厉谴责，该报告绝不会被国际社会接受。美国在人权问题上持双重标准，对自身人权现状视若无睹，还将人权作为攻击和干涉他国内政的政治武器。奉劝美国将注意力放在管好自己的事情上。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，美国的人权报告指责刚刚实现消除绝对贫困的中国违反人权，这既不公平也很荒唐，是美国的一种政治污蔑手段。对于至今仍在与贫困作斗争的非洲及其他地区发展中国家而言，消除贫困才是最大的维护人权之举。

叙利亚政治问题专家加桑·优素福表示，美国的人权报告充斥着大量不实信息，部分内容甚至颠倒黑白、蓄意栽赃，是美国推行敌对政策、干涉他国内政，从而实现其自身政治利益的工具。美国是侵犯人权最严重的国家之一。在占领叙利亚领土后，美军轰炸平民住所、盗窃石油、资助恐怖组织……侵犯人权的罪行可谓不计其数。美国动辄指责他国，却无视本国当前社会贫富差距悬殊、种族歧视严重、枪支暴力犯罪频发等诸多人权问题，是赤裸裸的双重标准和强权政治。（参与记者：胡晓光、朱婉君、徐烨、王瑛、郭骏、郑一晗）

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