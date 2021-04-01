新华社华盛顿3月31日电（记者谭晶晶）据美国媒体31日报道，美国一家新冠疫苗制造工厂的员工误将两种新冠疫苗原料混合，导致1500万剂美国强生公司的新冠疫苗被迫销毁。

据报道，这家位于美国马里兰州巴尔的摩市的疫苗制造工厂由美国新兴生物科技公司运营，同时生产强生疫苗以及英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗。数周前，该工厂员工误将上述两种疫苗的原料成分搞混，多达1500万剂强生疫苗因此报废。目前还没有迹象显示该工厂生产的阿斯利康疫苗受到影响。

涉事疫苗处于试生产阶段。美国食品和药物管理局正在调查这起事件，这一事件将影响到这家工厂疫苗生产线获监管机构批准的进度。

目前正在全美分发、使用以及下周将分发至各州的强生疫苗产自荷兰。然而，有2400万剂原计划4月底前分发至全美各地的强生疫苗由这家工厂生产，这批疫苗的交付将受到影响。

强生新冠疫苗于2月27日获美药管局批准在美国紧急使用。这是第三款获批在美国紧急使用的新冠疫苗，是一款只需接种1剂的疫苗，被允许用于18岁及以上人群。

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